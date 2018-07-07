«Бразильцы думали, что уже выиграли ЧМ, но турнир для них закончен»

Послематчевые высказывания участников казанского матча, в котором вновь был похоронен фаворит

Нет, по драматизму и закрученности сюжета четвертифинальное сражение в Казани все-таки уступило матчу-триллеру, который проходил в 1/8 финала между Францией и Аргентиной (4:3). Зато именно вчера мы наконец увидели, какой по-настоящему мощной и техничной может быть Бразилия — обстоятельства вынудили. Так что уже порядком подзабывшийся бразильский лозунг «Joga Bonito» (играй красиво) вспомнился вчера вечером с особым удовольствием. Но и бельгийцы, сумевшие выбить эту блестящую сборную, стали настоящими героями мундиаля. Корреспонденты «Реального времени» приводят послематчевые комментарии наставников и игроков прошедшего матча-шедевра и с легкой грустью закрывают казанскую часть российского чемпионата мира.

Роберто Мартинес: «Мы провели самый сложный матч на этом чемпионате»

Триумфатор матча Роберто Мартинес раскрыл секреты своего успеха на послематчевой пресс-конференции. Вопреки «горячему» происхождению, он умеет контролировать свой темперамент. Несмотря на историческую победу, испанский наставник бельгийцев держался куда серьезнее, чем сутки назад.

— Скажите о тактике. Бразильцев очень удивил ваш состав и тактическая расстановка – де Брюйне между линиями, Шадли на фланге…

— Мы постарались получить тактическое превосходство. У Бразилии всегда есть психологическое преимущество – это пятикратный чемпион мира. Нам надо было играть храбро. Мы должны были пойти на риск, должны были не дать развернуться Паулиньо, Коутиньо, Неймару, не дать им шанса создавать угрозы. Сами мы тоже создавали возможности – де Брюйне, Лукаку, Азар играли храбро. Сегодня речь шла больше не о тактике, а о менталитете. Я поставил перед каждым игроком тактические задачи, и они их выполнили. Во втором тайме Бразилия забила, могла еще, но и мы могли забить третий гол. Это не игра тактики, это игра от сердца, от веры. Ребята на поле выступили лучше, чем было задумано тактически.

— Что вы испытывали по ходу игры и почувствовали после матча?

— В последние 5 минут я чувствовал, что мы можем и проиграть, но мои игроки этого бы не заслужили. Я горжусь своими футболистами. Они вышли на поле с верой в победу, проявили опыт и спокойствие, пропустив гол. В отличие от работы с клубом, в сборной мне не хватает общения с людьми. В Бельгии все поняли, какое это замечательное поколение. Ими можно гордиться, а эту победу стоит отпраздновать.

— После таких побед можно сказать, что вы показываете тенденцию, куда должен двигаться футбол на чемпионате мира?

— Игроки действовали гибко, даже оказываясь вне зон комфорта, играя с мячом и без мяча. Мы здесь побеждали в роли и фаворита, и аутсайдера.

— Идея тактического плана у вас родилась до чемпионата или после встречи с Японией?

— Идея возникает, когда ты играешь против команды, которая постоянно будет владеть мячом. Мы любим владеть мячом, но сегодня за это владение приходилось бороться. Поверьте моему тренерскому опыту – Бразилию победить только за счет тактического плана невозможно. Но сегодня он нами был выполнен.

— Индивидуальные ошибки, как автогол Фернандиньо, определили исход этой игры?

— Ошибки всегда происходят в футболе. Важно, как на них реагируют. Для меня Бразилия – лучшая команда на турнире. Нам предстояло 90 минут защищаться. Не думаю, что ошибки стали решающим фактором поражения соперника. Мы заслужили эту победу. Неудобство нам доставило то, что мы приспособились к Паулиньо, а к выходу Ренато Аугусто немного не были готовы и пропустили от него.

— На ЧМ-2002 вы провели матч с Бразилией в Кобе. Когда у тренеров чемпионов мира Сколари спросили, какая из игр на пути к титулу оказалась самой сложной, он назвал матч с Бельгией. Если история повторится и до финала здесь дойдете вы, вы назовете самым сложным этот матч с Бразилией?

— Это интересная история. Я познакомился со Сколари перед чемпионатом, мы беседовали и он подтвердил, что стыковой матч с Бельгией для его команды стал самым трудным. У Бразилии сейчас не менее талантливое поколение чем было в 2002-м, и независимо от того, как мы здесь еще сыграем, самый сложный матч на этом чемпионате мы уже провели.

Тите: «Я переживаю самый тяжелый момент в своей 30-летней тренерской карьере»

Главный тренер потерпевших фиаско бразильцев пришел на пресс-конференцию со всем своим тренерским штабом – двоим помощникам даже не хватило места за столом. Бразильцы всегда играют в коллективный футбол, и возможно, поддержка единомышленников помогла Тите пережить один из самых трудных моментов в его карьере.

— После первого гола из-за собственной ошибки Бразилия потеряла равновесие. Вы будете готовить команду к следующему чемпионату мира?

— Я хочу проанализировать матч с разных сторон, а не по горячим следам. Мы имели много моментов, хорошо играли. Бельгия была не лучше, просто ее игроки эффективнее реализовали свои возможности. О своем будущем сейчас говорить не буду, пусть пройдет хотя бы две недели, когда страсти поулягутся.

— Был ли пенальти на Жезусе? Что вы скажете о судействе?

— Футбол – не бесконтактный волейбол, где каждый набирает очки. В футболе бывает, что ты создаешь шансы, а забивает соперник. О работе арбитра говорить не хочу, возможно, момент с пенальти надо пересмотреть.

— Вам не хватило Каземиро, который создавал остроту в игре с Мексикой? Вы нанесли в три раза больше ударов, чем Бельгия, но забили всего один гол. Какое наследие вы оставите в сборной?

— (В разговор вступает пресс-атташе сборной): Из 26 наших ударов 17 было в створ, 9 раз мяч тащил Куртуа.

Тите: Игра была очень хорошей. Обе стороны продемонстрировали высокую технику. Если вы не стояли у бровки, а просто смотрели матч в удовольствие, вы не могли не отметить – какой прекрасный матч, какой красивый футбол! Что до наследия – время покажет. Сейчас меня переполняют эмоции, горечь. Пусть пыль осядет, и я все проанализирую с холодной головой. Мы контролировали игру две трети времени. И эмоциональный баланс у нас был нормальным. И штанга, и перекладина были, и прекрасная игра Куртуа. Игроки показали, что могут переломить ход встречи, забить.

— Бельгийский тренер сказал, что в тактическом плане пошел на риск, чтобы добиться победы. Что такого сделала Бельгия, что вы не смогли ее победить?

— В футболе важна роль разных факторов – тактических, психологических, эмоциональных. У Мартинеса прекрасные, опытные игроки. А об удаче я не хочу говорить – это поиск оправданий. Я не верю в удачу. Соперник действовал эффективнее и смог добиться результата. Болельщики все видят и понимают. Мне очень тяжело сейчас здесь находиться, может быть, это самый сложный момент за 30 лет моей тренерской карьеры, но болельщики после такой игры от нас не отвернутся.

— Вы не верите в удачу, хотя к 13-й минуте матча были штанга, перекладина и автогол. Как вы пытались контролировать ход игры?

— Случайность в футболе имеет место, а слово «удача» для меня несет негативный смысл. Мы хорошо играли, забили ответный мяч, владели преимуществом. Я не могу сказать, что недооценил соперника. Сегодня случай обошелся с нами очень жестоко.

— Из 52 игр сборной после ЧМ-2014 ровно половину она провела под вашим руководством. Сегодня мог получиться другой результат?

— Я стараюсь делать свою работу и делать ее с открытым сердцем. Сегодня мы проиграли первый официальный матч при мне. Бразилия играет в красивый футбол, на этом турнире, за исключением первого матча, по-моему, мы нанесли больше всех ударов по воротам. Я горжусь своими игроками, мы отдали себя полностью, мы старались отыграться. Меня переполняет горечь.

— С 21 мая вы не тренировались всеми 23-мя здоровыми игроками. Как вы справлялись с проблемами, связанными со здоровьем?

— Неймар постепенно восстановился и почти вышел на лучший свой уровень. Фред не смог это сделать. Сегодня в плане физики команда летала. Не физика стала причиной поражения.

Кевин де Брюйне: «Когда находишься в шаге от финала, сделаешь все, чтобы использовать единственный шанс в жизни»

Кевин де Брюйне, ставший лучший игроком матча Бельгия – Бразилия, а также автором второго гола в ворота пентакампеоне, разоткровенничался с журналистами не на шутку.

— Поздравляем, Бельгия сыграла прекрасно. В таком матче ошибки непростительны. Бразильцы их совершили, вы – практически нет. Проанализируйте вашу игру в первой половине встречи.

— Мы к этой встрече немного изменили тактику. Пошли на риск, оставив Лукаку далеко впереди – при Марсело и Фагнере на флангах он получил много пространства. В первом тайме мы играли хорошо, во втором вновь пришлось поменять схему. После пропущенного гола 15 минут стали испытанием нашего характера. Команда боролась и сделала все, чтобы победить.

— Опишите, как лично вы сыграли на этом чемпионате. Сегодня вы фактически играли девятого номера.

— Я делал то, что должен был, чтобы команда побеждала. Ради этого мне не важно, где играть. Я выполнял свою работу, чтобы команда оставалась спокойной в сложной ситуации. Мы варьировали скорости, я помогал ребятам контролировать игру.

— Ваш соперник по полуфиналу сборная Франции тоже здорово контратакует. Что вы думаете об этой сборной?

— В полуфинал чемпионата мира слабые команды не проходят. Это потрясающая команда. Разница между нами не такая большая. Мы должны во встрече с ними быть готовыми физически и психологически. Франция сильнее нас, но мы будем стараться победить.

— Вы рады, что ваше поколение 1986-го года добилось результата?

— Да, считаю, что кое-чего мы сумели добиться, выходом в полуфинал чемпионата мира можно гордиться. Но когда ты стоишь в одном шаге от финала, ты сделаешь все, чтобы пройти в решающий матч, за которым будет следить весь мир. Такой шанс выпадает один, максимум два раза в жизни. Мы стараемся показывать красивый футбол, и у нас прекрасная команда.

Эден Азар: «Нам важно доказать французам, что мы сильнее»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар, комментируя победу своей команды командой Бразилии, тоже не забыл о предстоящем противостоянии с соседями из Франции в полуфинальном матче.

-Я очень счастлив за этот результат. Думаю, что сегодняшний матч прошел без ошибок, по крайней мере для защиты. Мы создали также большое количество голевых моментов и смогли сдержать соперника. Наша сильная сторона — это оборона.

Да, следующий матч будет достаточно сложный для нас. Ведь предыдущие матчи сборной Франции показали, что они довольно сильная команда. Эта встреча станет для нас еще одним большим испытанием, даже большим, чем сегодня.

Нам важно доказать французам, что мы тоже являемся достойным претендентом и соперником.

Я буду играть против Франции с игроками, которых хорошо знаю. Для меня это будет поединок, который отличается от других. Я много лет жил во Франции. Но это не повлияет на мое желание победить. Хочу доказать французам и нашим болельщикам, что мы сильнее.

Насер Шадли: «Говорят, мечты сбываются. Наша сегодня сбылась!»

Полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли отметил единство команды в матче против Бразилии, а также закономерность победы его команды.

— У меня чувство гордости и радости после этой победы. Сегодня случилось настоящее чудо. Да, действительно, говорят «Мечты сбываются» и наша сегодня сбылась. Мы сегодня победили не случайно, это результата нашей работы и старания.

Куртуа: «Бразильцы думали, что уже выиграли ЧМ, но турнир для них закончен»

Голкипер сборной Бельгии, ставший одним из героев встречи, поделился своими мыслями по поводу сборной Бразилии и пришел к выводу, что пентакампеоны просто переоценили свои силы.

— Бразильцы уже думали, что выиграют чемпионат мира, однако турнир для них на этом закончен. По ходу матча я ощущал, что наш тактический план на игру работает. Я считаю, что мы хорошо оборонялись, и чувствую свою вину за пропущенный мяч, поскольку оставалось еще 20 минут игры. Что касается отбитого мною удара Неймара, то после него я сказал себе: «Ола-ла».

Витсель: «Помню свой последний матч в Казани. Я забил, и мы выиграли»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Аксель Витсель даже в состоянии легкой эйфории от победы над бразильцами смог с легкостью припомнить свой последний матч на «Казань Арене». Тогда он отметился голом.

— Все знают, что Бразилия — топ-сборная. То, что мы сделали сегодня, по-настоящему впечатляет, потому что мы сотворили историю и сделали всех счастливыми. Мы выиграли матч, потому что были тактически более подготовленными и сильнее, чем соперник. Они хорошо защищались, но до игры мы знали, что сможем прикончить их с помощью контратак. Мой предыдущий матч в Казани? Конечно, я его помню. В той игре я забил, а «Зенит» выиграл.

Аллисон: „Пережить такое очень сложно“

Вратарь сборной Бразилии Аллисон Бекер отметил силу бельгийцев и поделился своим душевным состоянием.

— Сложно пережить такое поражение. Но мы встретились с очень сильной командой, которая великолепно сделала свою работу. Мы сражались до последнего, и об этом не должны забывать. Бразилия создала немало моментов. Желания было не занимать. Но таков футбол, сейчас нам всем очень грустно.