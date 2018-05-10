Казанский вертолетный завод перейдет на четырехдневку из-за риска массовых увольнений

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») переходит на четырехдневную рабочую неделю. Рабочими днями объявлены понедельник, вторник, среда и четверг.

Среди причин сокращения рабочей недели называют «недопущение массового увольнения работников» и «организационные и технологические изменения условий труда», сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на приказ от 7 мая.

Новый режим рабочего времени вступит в силу 13 июля и продлится до 12 октября. Отмечается, что для сотрудников ряда цехов и дирекции режим будет регулироваться отдельно — для них сохранится режим полной рабочей недели.

Ранее сообщалось, что КВЗ может получить экспортный контракт на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5 для ВВС Индии стоимостью 960 млн долларов.