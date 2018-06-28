Арбитраж РТ признал банкротом бывшего гендиректора «Роял Тайм Групп» Рашида Таймасова

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом известного бизнесмена республики, бывшего гендиректора ООО «Роял тайм групп» Рашида Таймасова.

В отношении имущества Таймасова начата процедура реализации. Финансовым управляющим назначен член саморегулируемой организации управляющих Центрального федерального округа Марс Ахметшин, сообщается в картотеке суда.

В ходе личного банкротства Рашида Таймасова АСВ также предъявило ему требования на 424 млн руб. В материалах арбитражного суда указано, что он был поручителем по кредитным договорам между «Роял тайм групп» и Татфондбанком на общую сумму 353 млн рублей и по кредиту Татфондбанка для ООО «Актив‑116» (размер задолженности 70,4 млн руб.).



Стоит отметить, что Таймасов подал иск о своем банкротстве еще в конце марта 2018 года.

Ранее АСВ потребовало взыскать с ООО «Роял тайм групп» 527 млн рублей.