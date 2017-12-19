АСВ доведет «Роял Тайм Групп» до банкротства?

Компания так и не смогла добиться признания закрытым кредита, спешно погашенного во время краха «Татфондбанка»

Не увенчалась успехом затея компании «Роял Тайм Групп», которая на волне информации о проблемах в «Татфондбанке» неожиданно решила досрочно погасить кредит на полмиллиарда, доставшийся «Тимер Банку» в наследство от ТФБ. В споры некогда близких друг другу организаций вмешалось АСВ, которое через суд «обложило» «Роял Тайм Групп», оспорило его прошлые сделки и сейчас пытается довести компанию до банкротства, требуя взыскать те самые 527 млн рублей. В истории разбирался корреспондент «Реального времени».

Годовщину кризиса ТФБ отметили иском о банкротстве «Роял Тайм Группа»

Судебная эпопея между «Тимер Банком» в лице АСВ и ООО «Роял Тайм Групп», концы которого ведут к соратникам Роберта Мусина, получила новый виток развития. 7 декабря в базе Арбитражного суда РТ появилась информация о подаче иска ОАО «Тимер Банк» о банкротстве ООО «Роял Тайм Групп». Речь идет о спорных кредитах в 518,1 млн рублей, которые, по версии последних, были погашены ровно год назад, 7 декабря 2016 года. Правда, сейчас речь идет уже о 527,7 млн с учетом набежавших процентов и пеней. 14 декабря иск был оставлен без движения.

Долги «Роял Тайм Групп» достались «Тимер Банку» в наследство от «Татфондбанка». ТФБ с «Роял Тайм Групп» за 2014—2015 годы заключили сразу пять договоров пять договоров на выдачу средств под 18% годовых. Погасить кредиты компания должна была в 2019—2020 годах.

24 октября 2016 года, меньше, чем за месяц до ввода временной администрации в ТФБ, банк переступил права требования по этим кредитам «Тимер Банку». В свою очередь, заемщик 7 и 12 декабря неожиданно попытался досрочно погасить задолженности. 7 декабря на расчетный счет «Роял Тайм Групп» поступило 808,6 млн рублей за продажу ценных бумаг 19 сентября 2016 года.

Судебная эпопея между «Тимер Банком» в лице АСВ и ООО «Роял Тайм Групп» вышла на новый виток развития. Фото Максима Платонова

К этому моменту в соцсетях клиенты уже сообщали, что платежи в ТФБ не проводятся, а «Коммерсантъ» тогда же, 7 декабря, открыто написал о проблемах в банке. Учитывая тот факт, что все три структуры были между собой связаны, не исключено, что с помощью погашения кредита «Роял Тайм Групп» попытался спасти деньги, находящиеся в проблемном ТФБ. 12 декабря 518,1 млн рублей были списаны с расчетного счета должника и зачислены на корреспондентский счет «Тимер Банка» в ТФБ, что подтверждают выписки с лицевого счета «Роял Тайм Групп». Однако до «Тимера» эти средства так и не дошли, о чем банк сообщил кредитору письмами от 26, 29 и 30 декабря 2016 года. Фактически они и не могли дойти, так как все расчеты с контрагентами ТФБ давно не проводил, 13 декабря он официально сообщил об остановке всех расчетов (даже внутренних), а уже 14 декабря в банке была временная администрация Агентства по страхованию вкладов.



И «Тимер Банк», и «Роял Тайм Групп» о проблемах ТФБ знали

В марте этого года сделкой заинтересовалось АСВ, которое с февраля в качестве временной администрации взяло под управление «Тимер Банк». Результатом стало исковое заявление в суд о взыскании с должника тех самых 527,7 млн рублей. «Роял Тайм Групп» ответил на это встречным иском — о признании обязательств истца по перечислению ответчику 518,1 млн рублей исполненными в полном объеме.

Суд оба дела объединил в одно, причем в ходе его рассмотрения определил, что о неплатежеспособности ТФБ в рассматриваемый период знали обе стороны, поскольку информация об этом была общедоступной. Однако, руководствуясь тем фактом, что на момент перевода в ТФБ не была назначена временная администрация, мораторий на совершение им банковских операций еще введен не был и оснований полагать о предстоящем отзыве лицензии не имелось, Арбитражный суд 25 мая 2017 года постановил удовлетворить в полном объеме требования «Роял Тайм Групп» к «Тимер Банку».

АСВ в качестве временной администрации с февраля взяло под управление «Тимер Банк». Фото cbskiev.ru



Фактически речь шла о том, что «Роял Тайму» удалось погасить долги за счет застрявших в «Татфонде» денег, тем самым и избавившись от кредитов, и не потеряв большую часть средств на счете. «Тимер Банку» же, так и не получившему деньги по кредитам, оставалось войти в общее число кредиторов ТФБ и рассчитывать на копейки от полумиллиарда, и то только после завершения процедуры банкротства.



Дело за малым

Но это решение так и не вступило в законную силу, поскольку кредитор обжаловал его в апелляционной инстанции. Параллельно, до начала рассмотрения апелляции, АСВ уже в качестве временной администрации «Татфондбанка» потребовало приостановить производство по делу. АСВ оспорило списание денег со счета «Роял Тайм Групп» на счет «Тимера» в ТФБ 12 декабря. Арбитраж встал на сторону агентства и признал эти сделки недействительными. С аналогичным требованием о приостановке выступил и «Тимер Банк».

Заемщик просил в ходатайстве отказать, однако суд посчитал иначе и удовлетворил его, в результате чего производство по делу о погашении кредитов было приостановлено, а «Тимер» сразу же подал иск о банкротстве «Роял Тайм Групп».

Дело повернулось полностью в обратную сторону. Теперь «Роял Тайм Групп» по-прежнему остался должен по кредитам более полумиллиарда рублей. А ради зависших в ТФБ денег уже ему придется вставать в реестр кредиторов. В свою очередь для «Тимер Банка» дело остается за малым — добиться признания банкротства компании, где кредиторов будет куда меньше, чем в ТФБ.

В феврале этого года Рашид Таймасов, контролировавший «Роял Тайм Групп», начал выводить активы



Правда, что удастся получить «Тимеру» — неизвестно. В феврале этого года Рашид Таймасов, контролировавший «Роял Тайм Групп», начал выводить активы. Он создал свою компанию «Юни Менеджмент», которую контролирует на пару с Булатом Бахтиозиным, связанным с нефтяниками.

P.S. После публикации материала в адрес редакции «Реального времени поступил комментарий от ООО „Роял Тайм Групп“. С ним можно ознакомиться по ссылке.