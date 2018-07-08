Куда пойти в Казани: научиться балетной растяжке, выпить 10 кружек чая и послушать джаз-рок

Афиша мероприятий с 9 по 15 июля

Фото: Максим Платонов

Казань попрощалась с ЧМ — следующая неделя будет уже не футбольной, а музыкальной. Перед Центром семьи «Казан» выступит легенда отечественного джаз-рока, исполнят песни Альфии Авзаловой и музыку в стиле future folk. В середине недели можно будет обновить знания о Лувре и современном российском искусстве. Также казанцев ждут на «Фестивале чая» и на выставке ювелирных изделий.

Проект «Мама-предприниматель» (18+)

В понедельник в Доме предпринимателя начнутся первые образовательные тренинги в рамках проекта «Мама-предприниматель». Проект рассчитан на молодых бизнес-мам Татарстана. Бесплатная программа, в рамках которой женщины научатся разрабатывать бизнес-проекты и получат менторскую поддержку, продлится пять дней. Обучение закончится конкурсом проектов, по итогам которого победительница получит грант в размере 100 тыс. рублей на открытие своего дела.

Растяжка от артистов театра оперы и балета им. М. Джалиля (6+)

В начале недели артисты театра оперы и балета им. М. Джалиля Олег Ивенко и Алессандро Каггеджи проведут для казанцев мастер-классы по стилям contemporary и балетной растяжке (стретчингу). Занятия пройдут в парке Черное озеро и на набережной озера Кабан.

Начало: 9 июля и 10 июля в 18.30, вход свободный.

Артисты театра оперы и балета им. М. Джалиля Олег Ивенко и Алессандро Каггеджи проведут для казанцев мастер-классы по стилям contemporary и балетной растяжке. Фото evening-kazan.ru



Легенда отечественного джаз-рока (18+)

10 июля музыкальный фестиваль Казани посетит легенда отечественного джаз-рока Алексей Козлов с группой «Арсенал». В этот вечер перед меломанами на сцене у Центра семьи «Казан» выступит также блюзовый коллектив D'Black Blues Orchestra, который объединил в своем составе исполнителей из пяти стран мира — США, России, Бельгии, Швейцарии, Испании.

Начало концерта в 19.00, вход свободный.

Творческий проект памяти Альфии Авзаловой (18+)

11 июля фестивальную программу перед Центром семьи «Казан» откроет творческий проект памяти заслуженной артистки ТАССР, лауреата Государственной премии РТ им. Г. Тукая Альфии Авзаловой. Артисты исполнят эстрадную музыку в сочетании с народными татарскими мелодиями. Продолжит фестивальную программу один из популярных казанских электронных музыкантов DJ Art, который представит совместный с Государственным камерным хором РТ проект живой клубно-танцевальной музыки Jai «Tartaria Psychotronic Live Act».

Начало концерта в 19.00, вход свободный.

В Казани расскажут о Лувре (12+)

В среду состоится первая встреча в рамках цикла «Музеи мира», посвященная Лувру. Знатоки искусства обсудят «Джоконду», «Венеру Милосскую» и другие шедевры, выставленные во французском музее. Лекцию прочитают искусствоведы, доценты кафедры дизайна и национальных искусств ИФМК КФУ Михаил Яо и Юлиана Еманова.

Начало в 19.00, вход свободный.

Галерея «Хазинэ» приглашает на лекцию Алексея Масляева «Российское искусство на рубеже XX—XXI вв. Российское современное искусство в поисках себя». Фото Романа Хасаева

Лекция о поисках современного искусства в России (12+)

В четверг, 12 июля, художественная галерея «Хазинэ» приглашает на последнее событие второго модуля лектория об искусстве XIX—XXI веков Московского музея современного искусства и Галереи современного искусства — лекцию Алексея Масляева «Российское искусство на рубеже XX—XXI вв. Российское современное искусство в поисках себя». Эксперт — куратор выставок современного искусства, заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства (ММОМА). В лекции он сделает акцент на молодом поколении российских авторов, вышедших на художественную сцену в конце 2000-х — начале 2010-х гг.

Начало лекции в 18.00, стоимость билета 50 рублей.

За золотом и серебром на «ЮвелирЭкспо. Казань» (6+)

С 11 по 15 июля на «Казанской ярмарке» пройдет 16-я специализированная выставка «ЮвелирЭкспо. Казань». В эти дни здесь можно будет приобрести ювелирные украшения и часы, бижутерию, аксессуары, интерьерные украшения из камня, художественное стекло, керамику, хрусталь, фарфор, столовые приборы в ювелирном исполнении и антиквариат.

Начало в 10.00, стоимость входного билета от 50 рублей.

Выпить чаю на «Фестивале чая» (6+)

13 июля на территории Старо-Татарской слободы пройдет «Фестиваль чая», организованный МБУ «Историческая среда» при префектуре «Старый город». Гости увидят концерт с участием звезд татарской эстрады от радио «Болгар» и творческих коллективов ДК «Полимер» и МБУ «Подросток», парад самоваров и чайную ярмарку. Они смогут купить книги об этом напитке, узнать о традициях чаепития и, конечно, напиться чаю.

Начало в 14.00, вход свободный.

На сцене выступит лидер группы Billy's Band Билли Новик со своим новым проектом «Джаз-актив Санкт-Петербург — Казань — Тель-Авив». Фото E2v / wikipedia.org



Билли Новик у Центра семьи «Казан» (18+)

14 июля музыкальный фестиваль возле Центра семьи «Казан» продолжится самобытным шоу московского коллектива «Артем Айвазян Band» с интерактивной программой #РОКАВСЯКОДЖАЗОПОП. Зрители станут непосредственными участниками творческого процесса. Музыкальную эстафету подхватит международный проект E-Quality (Россия—Израиль) с участием трубача-виртуоза Gregory Rivkin. Концерт E-Quality — это микс из современной живой и электронной музыки acid jazz, hip-hop, pop, breakbeat, house, disco, funk, EDM. В 21.00 на сцене выступит лидер группы Billy's Band Билли Новик со своим новым проектом «Джаз-актив Санкт-Петербург — Казань — Тель-Авив».

Начало в 18.50, вход свободный.

Музыка в стиле future folk (18+)

Завершится культурная неделя выступлением коллектива Валерия Короткова Alma. Группа исполнит песни разных народов мира в новаторском стиле future folk. Закроет фестивальную программу танцевальный коллектив Guru Groove Foundation.

Начало в 19.50, вход свободный.