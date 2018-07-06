Зуб дают: сколько стоят услуги дантиста в Казани

Обзор столичного рынка стоматологии

Аналитическая служба «Реального времени» решила узнать, во сколько обходятся жителям Казани стоматологические услуги. Всего, по данным исследования, в столице Татарстана действует 151 заведение, связанное с предоставлением услуг дантиста; в этом списке — стоматологические клиники, кабинеты и центры. Цены в них различаются довольно серьезно — иногда в 30 раз.

Первичный осмотр: можно бесплатно, а можно за полторы тысячи

То, без чего трудно представить любые процедуры, связанные с лечением зубов, — первичный прием специалиста. Многие казанские стоматологические клиники делают его бесплатным, но, вероятно, предполагается, что после первичного приема последует какая-либо платная услуга. Из 151 стоматологического центра у 56 прием специалиста именно «фри». При этом в двух из них бесплатный только прием стоматолога, а ортодонт и пародонтолог стоят уже 300 и 500 рублей соответственно (в «Лика Стоме» и клинике доктора Булатова). Еще 13 клиник в качестве стоимости указали диапазон цен с нижней границей, равной нулю. В остальных прием специалиста стоит от 100 до 1 500 рублей. Дороже всего он обойдется в стоматологии «Дентиатр», расположенной на улице Дружбы, — речь здесь идет о консультации ортодонта.

По сравнению с 2016 годом, когда мы уже проводили подобный анализ, цены на первичный прием изменились в 32 клиниках, причем в 22 случаях они выросли, а в 10 — уменьшились. В восьми клиниках, среди них «Стоматолог и Я», «Стоматология на Толстого», «Дина-Стом» и «Частный практик», первичный прием стал бесплатным, хотя раньше стоил от 100 до 250 рублей.

В 19 центрах некогда бесплатный прием, наоборот, стал стоить денег. К примеру, стоматологический кабинет под названием «Белый клык» теперь берет за осмотр врача 100 рублей, «Белая Лилия» — 200 рублей, сеть «Барс-М» — 300 рублей, а «Мастердент» даже 1 320 рублей.

Цены на лечение среднего кариеса в Казани начинаются от смешных 200 рублей в «Униденте»



Глубокий кариес не сильно дороже среднего

Если же после похода к стоматологу окажется, что с зубами все непросто, придется, естественно, раскошелиться уже на более значительные суммы. Одна из самых распространенных проблем с зубами — средний кариес. Цены на его лечение в Казани варьируются от смешных 200 рублей в «Униденте» на Чистопольской до ощутимых 5 тысяч рублей в медицинском центре «Домрачевы» на улице Соловецких Юнг (цена здесь указывается еще и с угрожающей приставкой «от»). К стоматологиям, в которых средний кариес можно вылечить дешево, можно отнести еще шесть клиник — «Ютаза», «Стомарин», «Дента», «Биомед», «Белый клык» и «Стомадент». Тут лечение среднего кариеса будет стоить меньше тысячи рублей. Основная масса клиник предлагает цену от 1 500 до 2 000 рублей.

Ключевые изменения в цене за два года произошли как раз у клиник средней ценовой категории. К примеру, лечение среднего кариеса подешевело в два раза (с 3 до 1,5 тысяч) в Din Dental Clinic. «Унидент», сейчас предлагающий избавление от среднего кариеса всего за 200 рублей, в 2016 году делал это за 1200. Сильно подешевели, кроме того, «Дента-Центр+», «Стомарин», «Стоматолог+» и «Смайл-клиник» — на суммы от 750 до 1 000 рублей. В «Стомарине», к примеру, стоимость снизилась с 1 400 до 450 рублей. Есть, впрочем, и заметно подорожавшие клиники. Рекорд здесь — у клиники «Частный практик», где стоимость лечения выросла с 1 900 до 3 200 рублей. Сильно подорожали также «АльбаДент» (с 1 700 до 2 500 рублей) и «Дентарелл» (с 1 000 до 1 800 рублей).

Глубже придется залезть в кошелек для лечения глубокого кариеса. Стоимость в этом случае будет варьироваться от 500 до 10 тысяч рублей. За 500 рублей вылечить глубокий кариес можно сразу в двух казанских учреждениях, связанных со стоматологией, — это клиника «Стомарин» и стоматологический кабинет «Дина-Стом». За 550 рублей, кроме того, предложит свои услуги центр косметологии и стоматологии «Ютаза». До 10 тысяч рублей стоимость лечения глубокого кариеса составляет в стоматологическом центре DentaDam. Кроме того, в 5,5 тысяч оно обойдется в стоматологии «Смайл», в 5 тысяч — в «Энже». Чаще всего казанские клиники берут за лечение глубокого кариеса 2—2,5 тысячи рублей.

При этом в некоторых клиниках цены изменились довольно значительно. Тот же «Смайл», например, оказался в числе самых дорогих стоматологических клиник благодаря повышению стоимости лечения на 2 тысячи рублей за два года — в 2016 году лечение глубокого кариеса здесь стоило 3,5 тысячи. На те же 2 тысячи подорожало лечение в El Dento — до 3,5 тысячи рублей. На тысячу рублей повысилась стоимость лечения в стоматологическом кабинете «Влад» — до 4 тысяч.

В клинике «Элит-Денталь» стоимость лечения глубокого кариеса выросла до 2 800 руб. Фото elit-dental.ru



Многие клиники повысили стоимость на 500 рублей — речь, например, идет о клинике «Элит-Денталь» (тут стоимость выросла до 2 800), «Айболит и К» (рост до 2 500 рублей). В семи клиниках при этом стоимость, напротив, снизилась. В «Зубнате» и «Дент-А-Меде» — совсем незначительно, на сто рублей, до 2 400 рублей. В «Биомеде» стоимость упала в два раза — с 1 800 до 900 рублей. В «Стомарине» — почти трехкратно — с 1 400 до 500 рублей. В «Белом клыке» цена снизилась на 950 рублей (с 1 900 до 950), а в Din Dental Clinic — и вовсе на 1 700, до 1 500 рублей.

Остаться без зуба и отдать шесть тысяч

Если же кариес зашел слишком далеко, стоматологические клиники могут предложить казанцам удалить опостылевший зуб. Услуга эта будет стоить очень по-разному — в зависимости от сложности и конкретного зуба. Однако в случае простого удаления стоимость варьируется от 340 до 5 940 рублей.

За 500 рублей и меньше простое удаление зуба могут сделать в девяти казанских клиниках. Дешевле всего — в 340 рублей — оно обойдется в El Dento. За 400 рублей зуб удалят в «Ева Дент & Maya Medical Group», а за 450 рублей — в «Дина-Стоме». За 500 рублей вызовутся избавить от зуба в шести клиниках — «Белый клык», «Альтамед», «Айболит и К», «Альфа», «Стоматология на Танковом кольце», «Дентарелл». Дороже всего удаление зуба будет стоить в «СтомАрте» (2 тысячи рублей), «Апломбе» (3 тысячи рублей) и «Мастерденте» (5 940 рублей).

Больше всего удаление зуба за два года подорожало в «Дантист+» — с 800 до 1 750 рублей. Также сильно повысилась цена в «Дента-Центр+» — с 1 000 до 1 850 рублей. Больше чем на 500 рублей стоимость повысилась также в «Архимеде» (с 1 000 до 1 500) и в «Имплантстоме» — с 1 000 до 1 430 рублей. Наибольшее снижение цены — в клиниках «Денталь» (с 1 700 до 700), «Прайм-Стом» (с 1 500 до 550), «Дентарелл» (с 1 200 до 500 рублей).

Имплантация дентального импланта — дешевле израильского не найти

В случае более серьезных стоматологических процедур затраты, как и следовало ожидать, значительно увеличатся. К примеру, имплантация одного дентального импланта в казанских клиниках обойдется в сумму от 10 до 85 тысяч рублей. В большинстве клиник в эту сумму входит и сам имплант, и работа, но в некоторых местах отдельно придется заплатить и за работу — от 16 до 35 тысяч рублей.

В заведении с заявленной стоимостью в 10 тысяч рублей работа как раз оплачивается отдельно — это еще 16 тысяч рублей. Речь идет о стоматологической клинике доктора Булатова. Самая низкая общая стоимость оказалась в клинике «Лика Стом» — здесь поставят израильский имплант (как и в клинике доктора Булатова) за 13 тысяч рублей. Еще в двух местах эта процедура будет стоить 18 тысяч рублей, включая работу. Это — «Камелия-Мед», где имплант будет, как и в двух предыдущих случаях, израильским, и «Стоматология на Танковом кольце», где имплант — производства Кореи.

Имплантация одного дентального импланта в казанских клиниках обойдется в сумму от 10 до 85 тысяч рублей. Фото doctu.ru

Вторая по цене клиника, где можно установить имплант корейского производства, — «Биомед». Тут процедура обойдется в 25 тысяч рублей. К примеру, имплант производства Швеции предлагают в «Ультрамарине» — здесь процедура обойдется в 35 тысяч рублей. За те же деньги в «Стоматологии XXI век» можно установить имплант из Швейцарии, а за 38 тысяч в стоматологии «Белый клык» — имплант из Германии.

Дороже всего — до 85 тысяч рублей — установка импланта обойдется в стоматцентре «Ваш доктор». Впрочем, это максимальная планка, минимальная стоимость здесь — от 32 тысяч, зависит от производителя импланта. Также высокая стоимость — 70 тысяч рублей — в стоматклинике «Дантист+», а за 50 тысяч процедуру предлагают в трех клиниках — «Домрачевы», «Дентис» и «Дента-Центр+». Импланты здесь производства Кореи, Израиля и США соответственно.

Что касается изменения цены, то за два года снижение стоимости было зафиксировано только в трех компаниях. В «Алиса-Денте» стоимость снизилась на 8 тысяч, с 40 до 32 тысяч рублей. Еще в двух клиниках — «Знакомый доктор» и «Доктор Шейх» — стоимость снизилась на 1 тысячу рублей — до 19 и 34 тысяч. В гораздо большем количестве клиник стоимость выросла. В «Дантист+», к примеру, она скакнула с 15 до 70 тысяч рублей, в «Алгаденте» подскочила в 3,5 раза — с 10 до 35 тысяч. В «Ева Дент & Maya Medical Group» цена увеличилась с 8,3 до 25,9 тысяч рублей, а в «Стомаденте» — с 10 до 30 тысяч.

Металлокерамическая коронка: разница в 30 раз

Металлокерамическая коронка в казанских клиниках обойдется пациентам в сумму от полутора до почти 45 тысяч рублей. Дешевле всего — те самые полторы тысячи — коронка будет стоить в «АльбаДенте». Немного дороже — 2 200 рублей — она стоит в «Биомеде», за 2,5 тысячи ее можно установить в «Айболит и К». За 2 760 рублей коронку установят в «Дантист-К», а за 3 тысячи рублей — в «Стоматологии на Танковом кольце» и «Частной практике».

Самая высокая стоимость — 44 750 рублей — в «Мастерденте». В 19—32 тысячи рублей коронка обойдется в клинике «Знакомый доктор», в 25 тысяч рублей — в «Домрачевых», в 15 тысяч — в «Дентиатре». До 13 650 рублей, кроме того, коронка будет стоить в «Карате», а до 13,5 тысяч — в клинике «Рокада Мед».

в «Стоматологии на Танковом кольце» металлокерамическую коронку установят за 3 тысячи рублей. Фото kazandoctors.ru

За последние два года 37 казанских клиник снизили стоимость коронок. Максимальное снижение произошло в стоматологии «Файда» — с 10,5 до 4 тысяч рублей. На 5,5 тысячи рублей снизилась стоимость в «Альбаденте» (до 1,5 тысячи рублей — теперь эта услуга здесь самая дешевая), на 5 тысяч — в ООО «Стоматолог» (до 5 тысяч рублей).

Подорожала услуга в ровно таком же количестве клиник. Самый значительный рост — в «Мастерденте» — с 3 500 до 44 750 рублей. В «Домрачевых» услуга подорожала с 7 до 25 тысяч, в «Дентиатре» — почти в три раза, с 5,5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, почти на 7 тысяч повысилась цена в «Дента-центре+» — с 4,2 до 11 тысяч рублей.

Прямые зубы — не дешевле 45 тысяч

Менее обязательная, но не менее важная для пациентов стоматологических центров услуга — установка брекет-систем, призванных сделать зубы ровными. Как выяснилось, установка металлической безлигатурной брекет-системы на одну челюсть будет стоить от 22,5 до 90 тысяч рублей.

Дешевле всего — за 22,5 тысячи — ее поставят в Happy Dent. До 30 тысяч рублей, кроме того, эту услугу окажут еще в четырех стоматологических клиниках. Это — «Стомус» (24 тысячи), «Дентис» (26,5 тысяч), «Витар» и «Знакомый доктор» (по 28 тысяч).

Дороже всего установка брекет-системы обойдется в «Стоматологии XXI век». Здесь она будет стоить целых 90 тысяч рублей. Высокие цены, кроме того, в стоматологической клинике Валеевых и ООО «Стоматолог» — по 55 тысяч рублей. Дороже 50 тысяч брекеты будут стоить также в «Стоматологии Профессионал» (52 580 рублей) и в «АРИ-Оне» (50 тысяч).

Цены за два года изменились довольно значительно, причем как в ту, так и в другую сторону. В «Дантист-К», в частности, цена установки брекет-систем снизилась почти в два раза — с 69 до 36 тысяч рублей. В клинике «Смайл-Казань» услуга подешевела с 50 625 до 30 тысяч рублей. В Happy Dent установка брекетов подешевела на 17,5 тысячи рублей (до 22,5 тысячи), а в «Элит-Дентале» и центре «Апломб» — на 14 тысяч (до 33 и 30 тысяч соответственно). Среди подорожавших клиник рекорд у ООО «Стоматолог». Рост здесь — на 39 тысяч, до 55 тысяч рублей. На 30 тысяч повысилась стоимость услуги в «Стоматологии XXI век» (с 60 до 90 тысяч), а в стоматологической клинике Валеевых услуга подорожала ровно в два раза — с 27,5 до 55 тысяч рублей.

В «Стомусе» металлическую безлигатурную брекет-систему на одну челюсть поставят за 24 тысячи руб. Фото kidsreview.ru

Почистить зубы за 7 тысяч

Еще одна «необязательная», но востребованная услуга — профессиональная гигиена. Для анализа мы взяли стоимость этой услуги на обе челюсти методом air-flow, без фторирования. Разброс расценок здесь тоже оказался внушительным — от 336 до 7 260 рублей.

Дешевле всего гигиена будет стоить в стоматологическом центре «Дента» — как раз 336 рублей. Впрочем, цена эта сильно ниже рыночной. На втором месте по дешевизне сразу пять компаний, где стоимость составляет тысячу рублей. Это «Камил-Дент», «Клиника Латыпова», «Улыбка 32», «Дина-Стом» и «Стоматология 32». Дороже всего чистка зубов обойдется в «Мастерденте» — 7 260 рублей. Высокая цена, кроме того, в «Дантист+» (5 тысяч рублей), «Эксклюзив-Денте», «АРИ-Оне», «Яна-Денте» (по 4 тысячи рублей).

За два года услуга подешевела в 53 клиниках. Больше всего снижение заметно в «Ютастоме» — на 3,2 тысячи рублей, до 2 200. На 3 100 рублей подешевела чистка зубов в «Эксклюзив-Денте» — до 4 тысяч рублей. На 2,2 тысячи рублей снизилась стоимость в «Зубной клинике» — до 1 200 рублей. Подорожала услуга в 30 клиниках, больше всего — в «Мастерденте» (на 4 260 рублей — теперь за чистку придется отдать 7 260 рублей), «Дантист+» (на 3 тысячи — до 5 тысяч) и в стоматологическом кабинете ИП Вельмуратова — с 500 до 2 600 рублей.

Цены на услуги стоматологов в Казани

Клиника Первичный прием, консультация специалиста Лечение среднего кариеса Лечение глубокого кариеса Удаление зуба, простое Имплантация 1 дентального импланта (производство Израиль), стоимость хиругической части работы 2018 2016 Изменение, руб. 2018 2016 Изменение, руб. Стоматология 0/100 1000 СТОМ Клиник, стоматологический кабинет 0 1450-2000 Социальная стоматология, ООО 0 1300-1500 Эксклюзив-Дент, сеть стоматологических клиник от 500 550 от 2760 2760 АксиДент, стоматология до 800 200 2500-4000 1700-2600 Дель Кам, стоматология до 500 0 1300 1100 Рокада Мед, ООО, центр профессиональной стоматологии 550-1000 350 от 3500 3000 Дентиатр, ООО, стоматология 500-1500 0 от 2000 1400