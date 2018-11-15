ООО Энже
Общая информация
Стоматологическая клиника «Энже» оснащена передовым оборудованием от ведущих производителей США и Европы. На базе клиники проводится терапевтическое лечение (лечение слизистой оболочки полости рта, лечение каналов, подготовка к протезирование, лечение последствий кариеса, лечение кариеса, в т.ч. установка пломб), хирургическое лечение (удаление зуба, резекция верхушки корня, синуслифтинг, кюретаж).
Предлагаются услуги эстетической стоматологии (лечение кариеса на большой поверхности зубов, лечение дефектов эмали, лечение щели между передними зубами, исправление неровной формы зубов), протезирование (протезирование металлокерамика, керамика на оксиде циркония, керамика на основе золота, коронка / мостовидный протез, съемный пластмассовый пластиночный протез, съемный частичный нейлоновый протез, косметический съемный частичный протез, съемный бюгельный протез).
Директор — Чернов Валерий Павлович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420080, Татарстан респ, г. Казань, ул. Восстания, д. 42
- Телефон: (843) 564-14-14
- Email: engekazan@gmail.com
- Сайт: www.enge.ru
Дата последнего обновления: 15.11.2018