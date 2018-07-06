ЧМ, ты просто космос! Билеты на матчи обходятся «вчерную» от 200 долларов до полумиллиона

На официальном сайте FIFA все еще есть билеты на игру Бразилия — Бельгия в Казани, но на нелегальном рынке они дешевле

Фото: Максим Платонов

Сегодня Казань и Нижний Новгород прощаются с ЧМ-2018, завтра Сочи и Самара — в этих городах пройдут последние для них матчи турнира. С прощальными аккордами футбольного праздника активизировались спекулянты в надежде еще раз заработать на азарте болельщиков. Попасть на игру Бразилия — Бельгия в последний момент казанцам предлагают, заплатив от 12 тысяч до 55 тысяч рублей и выше — все в зависимости от аппетитов перекупщиков. При этом на официальном сайте хотя их и мало, но билеты еще остаются, впрочем, намного дороже. Подробнее — в материале «Реального времени».

200 «баксов» за Бразилию — Бельгию

Несмотря на угрозу получения штрафа и заявленную борьбу со спекулянтами, черный рынок продолжает активно предлагать билеты на ЧМ по футболу. Сразу заметим, что на сайте FIFA цены на билеты последнего матча первенства в Казани начинаются от 25 тысяч рублей и заканчиваются 35 тысячами рублей. А VIP-места так и вовсе все раскуплены. На данный момент там осталось менее 12% всех билетов — соответствующее оповещение появилось на портале во время покупки. Самая дешевая категория, четвертая, распродана, но еще можно купить себе место на стадионе в первой-третьей категориях.

Стоимость большинства билетов на матч Бразилия — Бельгия в Казани, который состоится сегодня в 21.00, у спекулянтов варьируется в пределах 12—15 тысяч рублей. Например, с фейковой страницы Иван Иванов продает во «ВКонтакте» один билет первой категории (C120) на матч Бразилия — Бельгия. Стоимость такого предложения — 200$, или по нынешнему курсу порядка 12 660 рублей.

«Есть бронь на бесплатный поезд туда-обратно (переоформлю ее на ваше имя). Продажа в Москве или в Нижнем Новгороде», — пишет продавец.

С другой, созданной специально для продажи билетов страницы Алексей Фикс из Москвы предлагает несколько матчей на выбор. В том же секторе №120 на игру на «Казань Арене» 6 июля один билет стоит 20 тысяч рублей. Зарегистрированное место на поезд прилагается. Цена на другие матчи варьируется от 15 до 22 тысяч рублей. Места первой категории на игру Швеция — Англия в секторе А109 стоят 22 тысячи рублей, как и места в секторе А106 на матч Франция — Уругвай. На эту же игру билеты второй категории в секторе В232 оценены в 15 тысяч рублей. Можно подумать, что по сравнению с ценами у официального продавца это практически аттракцион невиданной щедрости.

Стоимость большинства билетов на матч Бразилия — Бельгия в Казани, который состоится сегодня в 21.00, у спекулянтов варьируется в пределах 12—15 тысяч рублей. Фото Максима Платонова



В «Инстаграме» на матч в Казани 6 июля билеты продают за 30 тысяч рублей. Причем молодой человек в разговоре с корреспондентом «Реального времени» заметил, что это еще невысокая цена, поскольку в среднем такие билеты у перекупщиков стоят по 50 тысяч рублей. Всего собеседник издания предлагает три места с 11-е по 13-е в блоке С130, то есть второй категории. Но сейчас на официальном сайте они так и стоят — 30 тысяч рублей.

Еще один молодой человек в группах по продаже билетов предлагает два билета на матч Бразилия — Бельгия первой категории. Цена вопроса — 43 800 за оба. В целом можно найти множество вариантов билетов дешевле 20—25 тысяч рублей. Например, каждый билет третьей категории продают по 18 000 рублей, а первой категории (С120) — за 15 000 рублей.

Запредельный финал

Матчи четвертьфинала ЧМ пройдут сегодня в Казани и Нижнем Новгороде, а завтра в Сочи и Самаре. Полуфинал состоится 10 июля в Санкт-Петербурге и 11 июля в Москве. Победитель же мундиаля определится 15 июля на «Лужниках».

На черном рынке билеты на эти матчи более доступны, чем на официальном сайте, но и дороже. Помимо частных предложений на конкретные даты есть те, кто предоставляет просто перечень всех игр с ценами за каждую категорию. На матч Россия — Хорватия места в VIP-ложу стоят 95 тысяч рублей, 50 тысяч рублей за билеты первой категории называют «горячим предложением», а за вторую категорию просят 40 тысяч рублей.

Отказавшись от покупки парочки билетов на финал, болельщики без проблем смогут купить на эти деньги неплохой автомобиль. Например, места первой категории на «Лужниках» оценены в 440 тысяч рублей, второй — 390 тысяч рублей, третьей — 360 тысяч рублей.

Впрочем, на официальном сайте остались билеты еще дороже вышеозвученных. Место первой категории стоит 500 тысяч рублей, второй — 450 тысяч, третьей — 350 тысяч, а четвертой, предназначенной для граждан РФ — 290 тысяч рублей. Цены в VIP-ложе и вовсе кажутся космическими. На пяти позициях билеты уже раскуплены, еще на трех стоимость сообщается по запросу. Но на одной все-таки указана семизначная цифра. Купить билет «Матч Павильон» и вовсе можно за 1 515 515 рублей.

На черном рынке билеты на эти матчи более доступны, чем на официальном сайте, но и дороже. Фото Олега Тихонова

В Казани у ряда перекупщиков цены на билеты выше, чем те, что доступны на официальном сайте. За места первой категории придется отдать 55 тысяч рублей, за вторую — 46 тысяч рублей, за третью — 40 тысяч рублей. При этом в столице Татарстана цены самые низкие по сравнению с другими городами. Например, в Самаре проход на стадион на четверть финала обойдется по убывающей в зависимости от категории в 70, 60 и 46 тысяч рублей (при этом у других перекупщиков билеты второй категории можно купить за 15 500). В Нижнем Новгороде, где сразятся сборные Франции и Уругвая, перекупщики просят по 58, 45 и 38 тысяч в зависимости от категории билетов.

Перекупщиков ловят за руку

В исследовании аналитиков Eticket4 сообщается, что за официальным «бортом» оказалось порядка 5—7% билетов на ЧМ. Это около 140 тысяч билетов стоимостью 22 млн долларов.

На «Авито» билетов практически не продают — сайт пестрит предложениями по продаже сторублевых купюр с ЧМ за 200 и 300 рублей и пластиковых стаканчиков с эмблемой мундиаля за 400 рублей. А вот социальные сети, судя по десяткам созданных тематических групп, справляются с этим на ура. С биржами билетных спекулянтов ситуация сложнее — сайтов практически нет, поскольку их блокирует Роскомнадзор.

В Казани правоохранительные органы интересуются перекупщиками, но в основном на время ЧМ публично хранят молчание. Но известно, что как минимум один спекулянт был пойман — перед матчем Колумбия — Польша у «Казань Арены» задержали местного жителя, торгующего билетами. За спекуляцию на ЧМ предполагается наказание в виде административного штрафа в размере от двадцати- до 25-кратной стоимости входного билета, но не менее 50 тысяч рублей. Для юридических лиц суммы гораздо выше — от 500 тысяч до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Мошенники под видом спекулянтов

Воспользовались ЧМ не только перекупщики, но и те, кто под их видом начал обманывать людей. Оплата билета у частных лиц совсем не гарантирует, что вы все-таки попадете на матч. Имена мошенников, которые просят перевести деньги, также стали публиковать в социальных сетях. Группа во «ВКонтакте» «ЧМ-2018. Мошенники» малочисленна, но там можно найти переписки с теми, кто продает билеты. Администратор группы даже опубликовал сообщение, что их постами заинтересовалось МВД, — не исключено, что с их помощью они начнут вылавливать тех, кто решил нажиться на мундиале. Утверждать наверняка, что они мошенники, мы не будем — в этом пусть разбираются правоохранительные органы, но опишем несколько ситуаций.

Оплата билета у частных лиц совсем не гарантирует, что вы все-таки попадете на матч. Фото Максима Платонова



Например, некая Виктория Шоповалова предлагает билеты первой категории на финал за 170 тысяч рублей. На просьбу передать и получить оплату за них в Казани она отвечает, что для начала им требуется предоплата — 20 тысяч рублей двумя транзакциями по 9 990 рублей на карту «Альфа-Банка», поскольку Сбербанк «излишне волнуется о безопасности». Судя по переписке, неизвестная организация продает билеты по всей России. При этом во «ВКонтакте» зарегистрированы четыре одинаковые страницы Виктории Шоповаловой. Судя по всему, все эти аккаунты датируются началом марта 2018 года.

Сколько в итоге любителей футбола окажутся обманутыми, можно будет судить уже после мундиаля по статистике поданных в полицию заявлений.