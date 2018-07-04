33 копейки за офицера: куда пропали зарплаты военных, погибших в Великой Отечественной?

И снова о «военно-полевом обмане»: как деньги солдат и офицеров не вернули законным наследникам

Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского Кремля Михаил Черепанов в сегодняшней авторской колонке «Реального времени» поднимает острый вопрос о вкладах миллионов солдат и офицеров, погибших на полях Великой Отечественной войны. Наш колумнист сетует, что их наследники (вдовы и дети) так и не получили деньги, кровью заработанные нашими бойцами.

Всем, кто называет меня болтуном

Архангельский поисковик Игорь Ивлев в январе 2012 года напомнил всем россиянам о том, что солдаты и офицеры на фронте во все времена получали зарплату. В случае гибели военнослужащего она должна была перечисляться наследникам — родителям, вдовам или детям. Мои публикации об этом были в таких изданиях, как «Аргументы и факты» ( от 24.01.2012 и 01.02.2012), «Российская газета» (от 09.02.2012, 05.03.2012), «Новая газета» (от 24.06.2013 и 29.08.2013), «Мир новостей» (от 6.05.2015) и многих других. Вся подробная история о спорах с Центробанком изложена на сайте «Солдат.ру».

Судя по тысячам реплик в интернете, россияне (и не только) разделились на два лагеря:

1) тех, кто поверил, что на фронте платили зарплату и что эти деньги не вернули ни самим солдатам, ни их вдовам;

2) и тех, кто гневно назвал меня за это болтуном и врагом народа.

В конце концов Центробанк признал существование нескольких миллионов вкладов военнослужащих, но заявил, что «к настоящему времени выплачено около 88% вкладов, находившихся на счетах Госбанка СССР по состоянию на 1 января 1945 года. Остались невостребованными 1 792 975 вкладов».

В том числе:

891 160 вкладов в размере до 50 руб.;

249 039 вкладов в размере от 50 до 100 руб.;

269 528 вкладов в размере от 100 до 250 руб.;

139 353 вкладов в размере от 250 до 500 руб.;

110 109 вкладов в размере от 500 до 1 тыс. руб.;

127 244 вкладов в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб.;

5 953 вкладов в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.;

589 вкладов в размере от 10 тыс. руб.

Вопрос о том, кем получены вклады погибших, — остался без ответа.

Признано, что в архиве Банка России сегодня хранится около 2,6 млн лицевых счетов (в том числе закрытых) по вкладам военнослужащих, сделанным в годы Великой Отечественной войны.

Те из наследников, кто не поверил банкирам и через суды и прокуратуру все же добился конкретного ответа о существовании вклада, через несколько лет переписки получили примерно такой ответ:





33 копейки — за офицера

Еще одно доказательство, что зарплата на счетах Центробанка все послевоенные годы лежала. И что она не выдана даже вдове.

В данном случае речь идет о счете на имя гвардии старшего лейтенанта Назми Музиповича Ханнанова, 1914 года рождения, уроженца д. Мастеево Актанышского района Татарстана.

Он 14 ноября 1943 года награжден орденом Красной Звезды.

Будучи командиром стрелковой роты 315 гвардейского стрелкового полка 128 гв. стр. дивизии, погиб 14 января 1944 года в с. Юркино Керченского района Крыма (ЦАМО, опись 11458, дело 285).



В момент смерти на его счету оставались те самые 1013 рублей (это три месячных зарплаты боевого офицера — лейтенанта в те годы). Но их вдове не вернули!



Государство не считало своей обязанностью даже начислять проценты на этот вклад. Госбанк 74 года «крутил» не выданную зарплату погибшего старшего лейтенанта Ханнанова, а когда наследники потребовали ее вернуть, им согласились выплатить… 33 копейки.

Сколько-сколько? Сколько сегодня составляют три зарплаты командира роты в боевой обстановке, к примеру, в Сирии? Как можно назвать чиновников, которые ограбили погибшего офицера и продолжают врать его родственникам?

Некоторым все же удалось содрать «хоть шерсти клок». Например, решением Вахитовского районного суда города Казани от 15 мая 2013 года по делу № 2-3615/13 восстановлен срок для принятия наследства в виде денежного вклада, поскольку истец не знал и не мог знать о его существовании.

А еще одним результатом этой скандальной истории стало подписание президентом РФ В.В. Путиным 22 февраля 2012 года постановления правительства РФ №142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» и 20 июня 2013 года постановления №519 «Об удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий». Оно устанавливает право вдовы и детей погибшего или умершего во время боевых действий военнослужащего, в том числе участника Великой Отечественной войны, на ежемесячные выплаты (14 000 рублей в месяц).

Но и эти права нужно доказывать в суде. Почитайте внимательно все материалы спора и судите сами, кто из нас обманщик и враг народа.

А мне за свои слова не стыдно. Ни тогда, ни сейчас.

Михаил Черепанов, документы предоставлены автором