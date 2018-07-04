Неймар выходит на пик формы: скрытый финал ЧМ пройдет в Казани

6 июля «Казань Арена» определит фаворита мундиаля

«Четвертьфинал мечты» — именно такую вывеску можно приделать к матчу, который выпал на долю Казани. А учитывая, что это будет заключительный поединок ЧМ в третьей столице, то чувства у болельщиков и местных жителей обострятся к 6 июля в разы. Впрочем, при таком составе участников никаких дополнительных эмоций не требуется — Бразилия и Бельгия обладают не только одними из самых звездных составов на мундиале, но и действительно грамотными и серьезно подготовленными тренерскими штабами. «Реальное время» приводит доказательства, почему именно этот четвертьфинал — главное из противостояний всей оставшейся части «российского» чемпионата мира.

Да будет казанская охота на звезд футбола

Самое интересное, конечно же, в антураже вокруг предстоящего футбольного действа. Напомним, бразильские болельщики — одни из самых веселых и «карнавальных» в мире — оказались среди лидеров по количеству купленных билетов на матчи чемпионата мира в России. И если вас очаровали колумбийцы в дни перед матчем этой латиноамериканской сборной с Польшей, то и бразильцы не оставят равнодушными.

По разным данным, в Казань пожалуют от двадцати до тридцати тысяч поклонников сборной Бразилии. Среди них будет и уже завоевавший огромную популярность в России бразильский фанат по имени Томер Савойя, человек-мем. Ролик с его хвалебными «одами» стране-хозяйке с использованием не всегда цензурной речи на русском языке до сих пор набирает в YouTube тысячи просмотров. И, разумеется, казанцы с удовольствием запишут с ним еще несколько шуточных видеороликов для своих соцсетей.

И, судя по всему, мэру города все-таки придется сдержать свое обещание, данное во время презентации изображения Лионеля Месси, и организовать еще одно граффити — на сей раз с ликом Неймара. А учитывая, что сборные «поделят» между собой два казанских отеля — «Ramada» и «Mirage hotel», будет любопытно, как выкрутятся в городской администрации, если Бразилия займет второй. Ведь стены самого отеля состоят из стекла, а по соседству — фактически одна «Пирамида», тоже из стекла.

Крутость этого матча с игровой точки зрения еще и в том, что и бельгийцы, и бразильцы обладают сильнейшими тренерскими кадрами

Нас ожидает битва гениев на скамейках

Неймар, Марсело, Дани Алвес, Каземиро, Паулиньо, с одной стороны, и Куртуа, Компани, де Брюйне, Азар, Лукаку — с другой: не имена, а раздолье для охотников за звездами! Именно такой «набор» пожалует в Казань на четвертьфинал. Однако крутость этого матча с игровой точки зрения еще и в том, что и бельгийцы, и бразильцы обладают сильнейшими тренерскими кадрами.

Накануне этот факт доказали, разумеется, Роберто Мартинес и его помощник Тьерри Анри, которые сумели перестроить свою команду так, что она не только «вернулась» со счета 0:2, но и просто смяла сборную Японии и вытащила практически безнадежный матч. За мотивацию и психологический настрой в команде, кстати, отвечает как раз легендарный французский нападающий Анри, который уже бывал в Казани в 2009 году, будучи игроком «Барселоны». И, судя по всему, в изменении хода игры с японцами его заслуга едва ли не большая, чем у главного тренера.

В свою очередь, бразильский специалист Тите тоже блеснул умением оперативно перестраиваться по ходу матчей, которые не задались с самого начала. Например, в последней игре с мексиканцами, которые подготовились к игре предельно досконально. Если в первые 25 минут сборная Бразилии откровенно была не готова к плану мексиканцев, решивших сыграть в неожиданной формации (Вела, который обычно выискивал пространство между линиями соперников в центре поля, перебрался на левый фланг, а Лосано перешел на правый край), то потом тренер бразильцев все понял и внес необходимые корректировки. Он подозвал своих помощников и после небольшого совещания принял решение перейти на 4-4-2 в позиционной обороне. Именно оно сыграло в итоге ключевую роль в матче. То есть Бразилия сильна не только своими традиционными качествами — высокими скоростями и отличной техникой, но и тактическим навыками тренера.

Бразилия сильна не только своими традиционными качествами — высокими скоростями и отличной техникой, но и тактическим навыками тренера



Скрытый финал в Казани

Предугадать победителя в предстоящем сражении сложнее, чем в какой-либо другой паре. После вылета сборной Германии бельгийцы остаются, пожалуй, самой мощной европейской командой. Французы даже после победы над аргентинцами так и не убедили в стабильности своей игры. Бельгия же выглядит слаженной и мощной машиной, способной смять кого угодно.

Бразилия, в свою очередь, остается сильнейшей южноамериканской командой на нынешнем чемпионате мира, как, впрочем, и на любом мундиале. Так что, по всем раскладам, нас с вами ожидает скрытый финал ЧМ-2018 в России, а на победителя этой схватки можно будет смело ставить как на главного фаворита первенства.

Но если вы до сих пор мыслите категориями «Бразилия всегда фаворит», то учтите вот это: единственной слабой стороной «пентакампеонов» является их перестройка из атаки в оборону. Другими словами, Бразилия не любит быстрые контратаки соперника. Это показал и вчерашний матч, когда мексиканцы порой выскакивали в нападение в численном большинстве.

Бельгия выглядит слаженной и мощной машиной, способной смять кого угодно



А ведь именно бельгийцы умеют контратаковать в молниеносной и отработанной, как по нотам, манере (вспомните решающий гол в матче против японцев), с которой бразильцам справиться будет еще сложнее — качество передней линии у Бельгии куда выше, чем у мексиканцев. Азар, Лукаку и Феллайни распоряжаются свободными зонами куда эффективнее, чем Чичарито, Вело и Лосано.

Кроме того, у европейской сборной больше вариативности, чем у всех предыдущих соперников бразильцев, вместе взятых. Скамейке запасных сборной Бельгии можно только позавидовать, а выход на замену того же Феллайни или Шадли способен переламывать исход сложнейших игр, как это и было против японцев.

Наконец, у бразильцев не сыграет системообразующий «винтик» в центре поля — опорник Каземиро, схвативший дисквалификацию. А это определенно играет на руку бельгийцам, любящим продавливать свои быстрые атаки именно через центр. Так что еще большой вопрос, кто фаворит в предстоящем противостоянии.