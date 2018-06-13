В очередном телесезоне ТНВ появится новый телепроект

Фото: PR-отдел АО «Телерадиокомпании «Новый Век»

На телеканале «Новый Век» начались съемки многосерийного телефильма «Нежданный гость» («Көтелмәгән кунак»). Телепроектом ТНВ планирует открыть очередной телесезон — зрители увидят сериал в сентябре.

Главные роли в сериале сыграют актеры театра им. Камала. По словам режиссера и соавтора сценария телесериала Нурании Жамали, ей давно хотелось поставить фильм, лейтмотивом которого стало бы повествование о смысле жизни после выхода на пенсию.

— Это время может быть наполнено чувством удовлетворения и расслабления после многих лет упорного труда, а может стать периодом одиночества и скуки, когда жизнь теряет смысл. Во что именно пенсия превратится для человека, зависит не только от внешних обстоятельств, но и от его собственного отношения к старости, — уверена режиссер.



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