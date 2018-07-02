Операторы и интернет-компании России начали хранить данные по «пакету Яровой»

Требования пакета антитеррористических законов к российским операторам связи и интернет-компаниям по хранению данных о содержании разговоров и переписки пользователей вступили в силу с 1 июля.



Операторам придется хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы в течение 6 месяцев, передает «Прайм».

Отмечается, что «пакет Яровой» обязывает операторов связи и интернет-компании хранить пользовательский трафик, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Ранее, в апреле, правительство России утвердило правила хранения данных по «пакету Яровой». Операторы с 1 октября должны хранить в полном объеме трафик пользователей за последние 30 суток и впоследствии увеличивать объем хранения информации на 15% ежегодно в течение 5 лет.