«Это не слезы, а капли дождя»: за наш футбол не стыдно!

Эта сборная Черчесова даже круче гусовской — через 10 лет Россия делает невозможное, отправляя Испанию в отпуск

Последний раз все мы испытывали гордость за сборную России по футболу аж 10 лет назад, когда блестящая команда Хиддинка обыграла в четвертьфинале Евро голландцев и добралась до полуфинала. Та сборная Аршавина, Павлюченко и компании была объективно сильнее, чем команда Станислава Черчесова. Да и нынешняя Испания сильнее той Голландии. Тем ценнее тот факт, что в плей-офф «российского» ЧМ-2018 нам не было стыдно за сборную. Это была история не о футболе, в котором мы, конечно, Испании уступаем (и уступили). Это была история о несгибаемом характере наших парней, который выводит их в четвертьфинал, — 2:1. Все подробности — в материале «Реального времени».

Черчесову турнир удался

Еще до игры с Испанией сборная России не только выполнила программу-минимум (выход из самой слабой группы чемпионата мира), но и перевыполнила ее, сделав это уверенно. Напомним, что многие эксперты и СМИ предрекали большие сложности команде Станислава Черчесова уже на групповом этапе. Но тренеру удалось подвести команду к оптимальной физической форме, а именно «физика» — главное и, пожалуй, единственное достоинство российской команды на фоне топов мундиаля. Даже испанские СМИ накануне матча отмечали отменную физическую форму сборной России.

Сам результат заключительного тура группового турнира не может поменять оценку нашей команды, но тот разгром, который учинил нашей сборной Уругвай, в очередной раз подчеркнул пропасть в исполнительском мастерстве между нею и даже средним уровнем мирового футбола.

Черчесов сделал определенные выводы из беспросветного поражения (0:3) в игре с Уругваем



Для матча с Испанией два года наигрывали схему в пять защитников

Тем временем Черчесов сделал определенные выводы из беспросветного поражения (0:3) в игре с Уругваем. Начнем с очевидного: в противостоянии с топ-атаками мундиаля, к которым вполне можно отнести тот же Уругвай и, конечно же, Испанию, совершенно точно не справиться в четыре защитника, учитывая уровень игроков сборной России. Поэтому выбор расстановки в пять оборонцев на сегодняшний матч читался. Третьим в компанию Игнашевичу и Кутепову пошел Федор Кудряшов, который у Черчесова чаще всего играет как раз в центре обороны, а не с краю, как у Бердыева в «Рубине».

«Мы прекрасно знаем, что контроль мяча у испанцев не просто один из лучших, а лучший в мире. Они владеют мячом, стараются находить огрехи обороны, стараются учитывать особенности соперника. Поэтому, наверное, и сегодня они будут владеть мячом. Инициативу отдавать нельзя, а мячом пусть владеют — на здоровье», — сказал Станислав Саламович в эфире программы «Все на матч».

Черышев был принесен в жертву новой старой схеме

Также стоит отметить возвращение в основу «крайков» Юрия Жиркова и Марио Фернандеса. Тем самым тренерский штаб признал провальность идеи выхода Игоря Смольникова на игру против Уругвая. Но всегда где-то приходит, где-то уходит. При игре в пять защитников количество созидающих игроков атаки и центра поля должно было поредеть. И тут выбор стоял между одним из центральных полузащитников — Самедов, Зобнин, Кузяев — и кем-то из пары форвардов — Черышев или Дзюба. Черчесов решил оставить за бортом стартового состава именно Черышева, и только игра должна была показать оправданность этого выбора. Замысел-то ясен. При счете 0:0 нашей сборной предстояло в основном обороняться, и тут лишний хавбек, обладающий оборонительными навыками, просто необходим. Так же, как и возможность резко усилить атаку по ходу матча, выпустив на замену Дениса.

Для прохода в 1/4 финала сборная России должна была прыгнуть выше головы, тогда как испанцы — откровенно провалить матч



Впрочем, любые тактические ухищрения Станислава Черчесова не отменяют фатального преимущества испанской сборной в мастерстве исполнителей. Причем во всех без исключения линиях. Для прохода в 1/4 финала сборная России должна была прыгнуть выше головы, тогда как испанцы — откровенно провалить матч. При любом другом раскладе шансов не было.

Плюс на стороне команды Черчесова вся история мундиалей. Дело в том, что во всех четырех матчах Испания никогда не побеждала на ЧМ страну — хозяйку турнира. Правда, в соперниках у нее были такие гиганты, как Италия и Бразилия. Но не только они. На ЧМ-2002 испанцы проиграли Южной Корее в серии пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время. Но у статистики есть один существенный минус — рано или поздно любая серия подходит к концу.

Катастрофа во владении мячом

Пять защитников, исторический расклад — все это никак не помогло России на старте матча: тотальный контроль мяча от испанцев и быстрый гол уже на 12-й минуте. Асенсио выполнил навес в штрафную, где Игнашевич в борьбе с Рамосом неудачно отправил мяч в свои ворота мимо дезориентированного Акинфеева. К 18-й минуте показалось, что это конец. Преимущество испанцев во владении мячом было попросту катастрофическим — 75 на 25 процентов.

Также запомнился показательный момент на 26-й минуте, когда умный дальний пас низом от Игнашевича отскочил от Головина метра на три. И это самый многообещающий игрок в новом поколении российских футболистов. Понятно, что игроки с такой техникой «Ювентусу» не нужны. Тем более за 30 миллионов евро. Именно столько требует ЦСКА за свой главный трансферный актив с «правильным паспортом».

Но Россия нашла в себе силы и перевернула первый тайм на самом флажке. А может, и испанцы немного выдохлись на удушающей московской жаре. На 36-й минуте Дзюба на «втором этаже» выиграл заброс из глубины у самого Рамоса. Быстрая перепасовка завершилась неточным ударом все того же Головина. Но это было еще не все.

Кому по турниру нельзя предъявить никаких претензий, так это Дзюбе, который «делает разницу» своей сборной



Дзюба перевернул игру в первом тайме...

Вот кому по турниру нельзя предъявить никаких претензий (помимо Черчесова, конечно), так это Дзюбе, который «делает разницу» своей сборной. Россияне воодушевились, прибавили, и именно Артему было суждено сравнять счет. Сначала Дзюба выигрывает «воздух» после углового, бьет головой, и мяч попадает в руку Пике. Это пенальти, уверен судья. Сам же Артем и пробивает на 41-й минуте 11-метровый. Нервы не выдерживают у Черчесова, и он отворачивается, чтобы не видеть удара. Но все нормально — пушечный удар в угол, а Де Хеа прыгает в противоположный — 1:1. Было неимоверно важно сравнять счет до перерыва во избежание психологического пресса во втором тайме.

Черчесов удивил с заменой в перерыве, выпустив на поле Граната вместо Жиркова. В результате этой перестановки на левый фланг перешел с центра Федор Кудряшов. На момент написания данного текста о причинах замены можно было только догадываться. Мы не заметили, чтобы Жирков получил какое-то повреждение.

…а Черчесов выпустил вместо него инертного Смолова

Ну а на поле воцарился некий «день сурка». Как и в первом тайме, мячом плотно завладели испанцы. Время шло, а контроль мяча все не давал голевых моментов испанцам. А на 61-й минуте Черчесов выпустил главный атакующий козырь из своей колоды — Дениса Черышева вместо Самедова. А вот на 65-й минуте он грубо ошибся, заменив сильнейшего игрока сборной Дзюбу на вечно инертного в важных матчах Смолова.

Таким образом, контригра в действиях российской сборной тотчас потухла. Об атаках россияне уже не помышляли, уповая только на оборону. А тут еще Головин умудрялся обрезаться в элементарных передачах на три-четыре метра. Впрочем, к 70-й минуте и у испанцев в атаке так и не склеилось. Голевых моментов больше не стало.

В концовке матча испанцы буквально вдавили нашу команду в район штрафной



В концовке матча стало очевидно, что именно Россия не прочь дотянуть до дополнительного времени в надежде на русское авось. Испанцы буквально вдавили нашу команду в район штрафной, а зацепиться за выносы было некому, ведь Смолов традиционно растворился на поле. Важный же матч, а не условный «Краснодар» — «Анжи». С большим трудом россияне дотянули до дополнительного времени.

«Это не слезы, а капли дождя»

Все добавленное время россияне героически (по-другому и не скажешь) отбивались. Уже во втором экстра-тайме на 109-й минуте первый раз всерьез пришлось выручать Игорю Акинфееву, отразившему удар в упор, а защитники подчистили добивание. А на 116-й минуте пошел дождь, и вспомнилась строчка из ставшей хитом интернета песни Слепакова про футбол: «Это не слезы, а капли дождя».

Все решилось в этом триллере в серии пенальти. Смолов бьет беззубо, Де Хеа дотягивается, но мяч все-таки оказывается в сетке. Испанцы бьют без промаха и без шансов для Акинфеева. Игнашевич отвечает тем же! Акинфеев тащит удар Коке! Ломается Головин, бьет удобно для вратаря, но де Хеа «дарит»! Рамос оставляет Испанию в игре. Черышев технично обманывает вратаря, закатывая по центру. И Акинфеев берет решающий пенальти, отбивая удар взмахом ноги.

Все решилось в этом триллере в серии пенальти



Россия проходит эту Испанию! Сейчас не время для анализа, поскольку у автора, как сказал бы форвард «Ак Барса» Алексей Потапов, «глаза вспотели».

Артур Халилуллов, фото Константина Рыбина (rfs.ru)