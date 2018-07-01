Хорхе Сампаоли, не любящий слово «провал», и блестящее достижение Килиана Мбаппе

О чем говорили тренеры и игроки после матча Франция — Аргентина

Фото: Максим Платонов

Накануне чемпионат мира почти синхронно покинули главные звезды современного футбола — Лионель Месси и Криштиану Роналду. Но первым это все-таки сделал аргентинец в матче на «Казань Арене», где его сборная уступила французам. О чем говорили тренеры и игроки на пресс-конференции и в микст-зоне после игры — в материале «Реального времени».

Килиан Мбаппе: «Пеле — это другая история»

Первым в конференц-зале появился излучающий счастье лучший игрок матча Килиан Мбаппе, 19-летний мальчишка, который на глазах короля мирового футбола Лео Месси поиздевался всласть над его сборной.

— Килиан, вы первый тинейджер после Пеле, который сделал дубль в плей-офф ЧМ.

— Я счастлив! Это успех. Но Пеле — это другая история.

— Вы родились в год победы Франции на чемпионате мира. Вы — второй трофей 1998 года?

— Люди чаще вспоминают победы, чем думают о том, кто когда родился. И люди, естественно, эту победу запомнят.

— Что для вас значит стать одним из лучших игроков в мире?

— На чемпионат мира съезжаются лучшие игроки, и лучшего места, чтобы проявить себя, нет.

Дидье Дешам: «Сегодня все сошлось — аншлаг на стадионе, моя команда, показавшая характер, отыгравшаяся и победившая»

Дидье Дешам: «Настоящей жизнью я живу во время матча»

Для наставника французской сборной Дидье Дешама тяжелейший матч сложился, как показалось, довольно просто. Но откровения живущего футболом специалиста помогли понять, сколько эмоций и нервов отняла у него эта историческая виктория.

— Даже для вашей карьеры этот матч особый в эмоциональном плане?

— Да, потому что если ты тренер, профессионал, ты хочешь жить этой жизнью. Сегодня все сошлось — аншлаг на стадионе, моя команда, показавшая характер, отыгравшаяся и победившая. Нас вел вперед прекрасный настрой. Я очень горжусь своими игроками — они готовились к этому турниру неделями, месяцами.

— Вы можете проанализировать игру сборной Аргентины и особенно Месси?

— Это опция Сампаоли. Он предоставил Месси много свободы, чтобы он забегал за наших полузащитников. Около него играл Канте, мы старались действовать так, чтобы Лео меньше получал мяч. Когда он им овладевал, кто-то еще из наших футболистов выдвигался к нему. Он очень опасен, приходилось быть с ним особенно осторожным. До счета 2:1 в их пользу у Аргентины все складывалось нормально.

— После матча многие бывшие футболисты сравнивали Мбаппе и бразильца Роналдо, который играл против вас в финале ЧМ-1998.

— Людям нравится делать сравнения. Килиан еще быстрее Роналдо, но я бы пока не сравнивал его с чемпионом мира. Он быстро прогрессирует. Аргентинцы испытывали больше трудностей, когда мы владели мячом. Они ведь предпочитают атаковать, а не обороняться.

— Вы сегодня узнали больше о своей команде и игроках? Вас этот матч чему-то научил?

— Я многому научился. Команда сделала все, что могла. Было много хорошего, но были и ошибки. Для 14 наших игроков это первый чемпионат мира. Сегодня 5 человек провели всего третий свой матч на ЧМ. У них несомненный потенциал, они способны прибавлять, надо только немного потерпеть. Ставки сегодня были очень высоки. Третий гол от Аргентины мы могли бы и не пропускать, но в мире нет совершенства.

— Вы выиграли ЧМ-1998, в том же году родился Мбаппе. Он — второй трофей того года?

— Подходящий год для рождения (улыбается). Мбаппе обожает все, что связано с футболом. Я счастлив, что он гражданин Франции, у него есть все возможности для прогресса. Он проявил свой талант в самом важном матче. Ему надо было больше защищаться, но он предпочитал чаще участвовать в атаках.

Дидье Дешам: «Мбаппе обожает все, что связано с футболом. Я счастлив, что он гражданин Франции, у него есть все возможности для прогресса. Он проявил свой талант в самом важном матче"



— Матюиди получил вторую желтую карточку и не сможет сыграть в четвертьфинале. Это потеря? Какие варианты его замены?

— Он протестовал против этой карточки, сказал, что ее дали несправедливо. Надо пересмотреть эпизод, я не понял, почему он ее получил. Если карточки у него сохранятся, значит, он не сможет сыграть.

— Почему вы не стали дожимать соперника в концовках первого и второго таймов, а, наоборот, сами пропустили?

— После первого гола у нас было еще несколько возможностей забить. Но вместо этого мы предоставили шанс Ди Марии — он был очень хорош. После перерыва получили второй гол, но не сдались, потому что видели, что создаем возможности. Перед нами была сама Аргентина, и мы забили ей 4 гола.

— Вы испугались, когда стали проигрывать 1:2?

— Я живу во время матча. Иногда думаю, что это и есть моя основная жизнь. До финального свистка судьи произойти может все что угодно. Ситуация была не из лучших, но я не боялся. Все-таки у нас было еще много времени.

Хорхе Сампаоли: «Решение о своей судьбе приму не сегодня»

Южноамериканские тренеры всегда готовы к тому, чтобы после неудач выдержать жесткий прессинг со стороны своих журналистов. Хорхе Сампаоли, как человек опытный, тоже держал удар и попытался убедить аудиторию, что его команда правильно подготовилась к матчу и на поле сделала все, что смогла. Не забыл тренер в очередной раз много и подобострастно поговорить о Месси.

— Аргентина потерпела самую крупную неудачу на ЧМ после 2002 года. Вы остаетесь на своем посту?

— Поражение было очень болезненным. Наши игроки полностью выложились на поле, но цели не достигли. Я очень расстроен. Приму решение о своей судьбе не сегодня.

— Вы жалеете о каких-то своих решениях на этом ЧМ?

— Пока еще не пришло время для анализа. Мы знали, чего и как нам достичь, мы смогли перевернуть ход встречи, но потерпели поражение.

— Вам не хватило времени для полноценной подготовки?

— Временной фактор важен. Но главное — то, что происходило на поле. Сложные ситуации складывались, когда мы теряли мяч и французы быстро переходили в наступление.

Хорхе Сампаоли: «Пока еще не пришло время для анализа. Мы знали, чего и как нам достичь, мы смогли перевернуть ход встречи, но потерпели поражение". Фото arenasporta.com.ua

— В чем же состояла основная ошибка?

— Тренер отвечает за подготовку команды, игроки — за то, что происходит на поле. Я не ищу оправданий, нам хватило времени на подготовку.

— С Францией, Хорватией и Исландией у вас были разные, но одинаково неудачные матчи. Вам не удалось найти свою игру, свою идентичность?

— У нас была идея. В нашем составе играет лучший игрок мира, и нам надо было создать для него условия, чтобы он проявил свои лучшие качества. Наша команда прошла через разные ступени развития, и я хочу поблагодарить игроков, которые сделали все для того, чтобы пройти дальше.

— Вам забили 9 мячей. Это провал?

— Мне не нравится это слово. Мы и французы были в равной степени подготовлены к игре, мы и они боролись за контроль мяча. Мы смогли сравнять счет и выйти вперед. Но все в итоге сложилось так, как сложилось.

— Кто несет ответственность за частые потери мяча, которые приводили к быстрым контратакам французов?

— Анализировать футбол на бумаге или у микрофона и решать конкретные ситуации на поле — это разные вещи. На поле мы столкнулись с ситуацией, которую не могли обговорить заранее. Трудно было контролировать Мбаппе, он — замечательный игрок.

Поль Погба: «Месси для меня всегда остается лучшим игроком мира»

Полузащитник сборной Франции отдал должное сопернику и не избежал вопросов о Месси.

— Сборная Аргентины — отличная команда с отличными игроками. Они тоже создали много голевых моментов, оставались верными своей игре. Может быть, им немного не хватало движения и техничности, но сыграли они хорошо.

Поль Погба: «Месси — это Месси, звезда футбола. Он лучший игрок мира, по моему мнению, и всегда останется таковым, вне зависимости от результата того или иного матча"

— Что вы думаете о Месси?

— Месси — это Месси, звезда футбола. Он лучший игрок мира, по моему мнению, и всегда останется таковым, вне зависимости от результата того или иного матча.

— Когда счет стал 2:1 в пользу соперника, вы подумали, что уже проиграли?

— Нет, потому что надежда умирает последней. Мы не теряли надежды, знали, что в футболе все может поменяться в одно мгновение. Это такая игра — сегодня ты выиграл, завтра проиграл. Главное — показать свой потенциал в нужный момент и уважать соперника.