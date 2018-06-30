Новости общества

17:58 МСК
Новости раздела
Общество

Видеоопрос: «Проигрывают ли российские мужчины иностранцам в глазах наших женщин?»

07:00, 30.06.2018 11
Видеоопрос: «Проигрывают ли российские мужчины иностранцам в глазах наших женщин?» Фото: vk.com

На неделе соцсеть «ВКонтакте» вынесла предупреждение пабликам, которые обсуждают поведение российских девушек на ЧМ-2018. В них публикуют посты, в которых россиянок называют «наташами» (это самое мягкое определение), которые «опозорили страну перед всем миром». Ответом «наташ» и сочувствующих им было: «Все потому, что российские мужчины проигрывают иностранцам в глазах наших женщин».

«Согласны ли вы с этим и заглядываетесь ли сами на иностранцев противоположного пола?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 30 июня
    Просто нашим "Наташам" не хватает новых ощущений, вот и лезут
    Ответить
  • Анонимно 30 июня
    Наши быдло конечно же проигрывают...а вот если сравнить с нормальными и адекватными ребятами, то тут мы им конкуренцию можем устроить!
    Ответить
  • Анонимно 30 июня
    Я думаю на этот вопрос могут точно ответить девушки...а ну ка девушки скажите неужели иностранцы лучше нас
    Ответить
    Анонимно 30 июня
    И у иностранцев и у наших мужчин есть так же и плюсы, так же и минусы.
    Ответить
  • Анонимно 30 июня
    В самом видео уже есть ответ: захотелось новых ощущений. Тут женщины уже не головой думают. у нас же всегда были понты на первом месте. К тому же не все же женщины с пониженной социальной ответственностью.
    Ответить
    Анонимно 30 июня
    И это радует, что не все с пониженной социальной ответственностью! Значит еще не все потеряно
    Ответить
  • Анонимно 30 июня
    Нет, они приключений ищут... на пятую точку
    Ответить
  • Анонимно 30 июня
    Нет, наши самые лучшие!
    Ответить
  • Анонимно 30 июня
    Своя душогрейка ближе к телу
    Ответить
  • Анонимно 30 июня
    Не отдадим наших мужчин! Они самые лучшие!
    Ответить
  • Анонимно 30 июня
    Конечно же наши лучше! Так скажут во всех странах по отношению к своим людям...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости общества

17:58 МСК
Новости раздела