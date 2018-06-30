Видеоопрос: «Проигрывают ли российские мужчины иностранцам в глазах наших женщин?»

На неделе соцсеть «ВКонтакте» вынесла предупреждение пабликам, которые обсуждают поведение российских девушек на ЧМ-2018. В них публикуют посты, в которых россиянок называют «наташами» (это самое мягкое определение), которые «опозорили страну перед всем миром». Ответом «наташ» и сочувствующих им было: «Все потому, что российские мужчины проигрывают иностранцам в глазах наших женщин».

«Согласны ли вы с этим и заглядываетесь ли сами на иностранцев противоположного пола?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.