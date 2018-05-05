Список персон

Носов Игорь Николаевич

Промышленность
Носов Игорь Николаевич

Общая информация

Родился 20 апреля 1978 года в г. Казани.

Образование:

Кембриджский университет, Великобритания, по программе «Менеджмент» (University of Cambridge, Judge Business School. General Management, GMCA),

Юридический институт МВД РФ, г. Москва (специальность «юриспруденция»)

Защитил степень MBA в Университете штата Колорадо, США (Colorado State University, College of Business. Executive MBA).

Трудовая деятельность:

2002 — 2007 гг. — работа в российском представительстве компании «Philip Morris International», г.Москва.

2007 — 2008 гг. — заместитель руководителя ОЭЗ «Алабуга».

2008 — 2010 гг. — руководитель ОЭЗ «Алабуга» (руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению ОЭЗ по РТ).

2010 г. — заместитель генерального директора ОАО «ОЭЗ», г.Москва.

2010 — 2012 гг. — первый заместитель министра промышленности и торговли РТ.

2012 — 2013 гг. — заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы.

С марта 2013 г. — генеральный директор АО «ОЭЗ „Иннополис“.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Иннополис, ул. Университетская, 7
  • Телефон: (843) 200-07-01
  • Email: sez@innopolis.com
  • Сайт: http://innopolis.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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