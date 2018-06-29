Расстрел журналистов, страстный поцелуй с Каниджей и избиение мисс Полинезия

Куда еще влипал Диего Марадона, или 10 фактов о самой одиозной футбольной личности, которая вскоре пожалует в Казань и обязательно что-то натворит

Во время матча Аргентина — Нигерия Марадона праздновал голы своей команды странным даже для себя образом — журналисты тут же стали подозревать его в возвращении к кокаину. Тем временем, анфан терибль мирового футбола уже сегодня должен пожаловать в Казань. Популярный комментатор и футбольный автор Виталий Ошовский в колонке, написанной для «Реального времени», вспомнил «подвиги» Диего на последнем матче Аргентины и еще 10 случаев, когда он оказывался в центре скандала.

Кокаин или вино?

«Диего вернулся к кокаину?» — в эти дни такой вопрос особенно актуален. Марадона очень странно праздновал голы Аргентины в матче с Нигерией, а после матча его пришлось госпитализировать. Сам он старательно опровергает эту версию и прочие домыслы. «Рассказываю всему миру — я живой, обо мне очень хорошо позаботились, и я прекрасно себя чувствую. Но я был потрясен тем, что писали обо мне в сети. Носилки, машины скорой помощи… Все это ложь», — заявил Марадона испанскому изданию Marca.

Кажется, Диего действительно не принимал кокаин. Как рассказал врач бригады скорой помощи, вызванной к Марадоне, он просто был пьян в стельку. Представители СМИ тут же нашли подтверждение этой версии. Когда Диего праздновал первый гол, на заднем плане виднелись пустые бокалы. Однако, скорее всего, мы так и не узнаем, что все-таки случилось с Марадоной. Но будем обсуждать это не один месяц.

Анфан терибль мирового футбола уже сегодня должен пожаловать в Казань. Фото lenta.ru



Расстрел журналистов

Владеть оружием Марадона научился еще в юности. Этот навык он использовал в феврале 1994 года, когда он находился на сборах с «Ньюэллз олд Бойс».

«До сих пор помню тот день! Я проснулся утром и не увидел его в комнате. На завтраке тренер поинтересовался у меня, куда пропал Марадона. Я ответил, что со вчерашнего дня не видел его, а буквально через пару часов по телевизору показывали, как он стрелял в журналистов в Буэнос-Айресе — в 400 км отсюда!» — рассказывал его бывший сосед по комнате Маурисио Почеттино, ныне тренер «Тоттенхэма».

Оказалось, что после баскетбольного матча, на который он отпросился, Марадона решил переночевать в Буэнос-Айресе, но папарацци никак не давали ему уснуть. Тогда Диего достал свою пневматическую винтовку и начал хаотичную стрельбу по ним. Четыре репортера получили ранения, а Марадона получил 2 года и 10 месяцев тюрьмы условно.

Страстный поцелуй с Каниджей

Диего Армандо Марадона — это что-то вроде Че Гевары мирового футбола. Однако вряд ли команданте понравилось бы то, что вытворял Марадона в 1995-м. Все началось со скандального заявления наставника сборной Аргентины Даниэле Пассареллы: «Делайте со мной, что хотите, но пока я — главный тренер «альбиселесте», геев в ней не будет!». На это заявление почему-то остро отреагировал Марадона, который на одной из пресс-конференций пообещал… целовать взасос Клаудио Каниджу после каждого гола последнего с его передач.

Пика история достигла в 1996 году, в матче «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Нападающий «Боки» Марадона подошел к точке, но попал во вратаря, однако на добивании первым оказался Клаудио Каниджа. Оба форварда соединились в страстном поцелуе, на который немедленно отреагировала жена Каниджи, известная модель Мариана Наннис. «Защита сексуальных меньшинств — лишь ширма для Марадоны, который влюблен в моего мужа», — приревновала она Клаудио.

Марадона пообещал целовать взасос Клаудио Каниджу после каждого гола последнего с его передач. Фото football24.ua

Жестокое избиение владельца клуба

Сразу после ЧМ-1994 вступала в силу дисквалификация Марадоны-футболиста за употребление кокаина. Диего не стал терять время зря и возглавил любительскую команду «Текстиль Мандия». Однако работа не задалась с самого начала: несколько поражений подряд поставили Марадону на грань увольнения.

После еще одной неудачной игры в раздевалку «Текстиля» ворвался эксцентричный владелец клуба Освальдо Крус и при игроках начал оскорблять Марадону. Слово за слово — и Диего жестоко избивает владельца. Следующий день Крус провел в больнице, а Марадона стал безработным.

8 швов для мисс Полинезия

В 2006 году Марадона приехал отдыхать во Французскую Полинезию, где легенду футбола и его дочь приветствовала мисс Полинезия Тумата Ваймараэ. Все проходило довольно буднично и официозно, пока дочка Марадоны не начала «троллить» полинезийскую красотку. За Тумату тут же вступился ее муж, толкнувший обидчицу. Диего Армандо не стал церемониться — он разбил стакан о голову Ваймараэ. Мисс Полинезии пришлось наложить 8 швов.

На следующий день она подала на Марадону в суд. Диего грозило 3 года тюрьмы, но в последний момент он пошел на мировую, заплатив 10 тысяч долларов за лечение Туматы.

Екатерина Надольская заявила о сексуальных домогательствах со стороны Марадоны



Сексуальные домогательства в России

В июле 2017 года Марадона приехал в Санкт-Петербург на финал Кубка конфедераций. Заодно он дал интервью местной журналистке Екатерине Надольской, и на следующий день та заявила о сексуальных домогательствах с его стороны. По ее словам, Марадона стянул с нее платье, она начала сопротивляться, после чего экс-футболист выгнал ее из своего номера. В нижнем белье она провела около трех часов, пока полиция не заставила Диего отдать девушке ее вещи.

Болельщики тогда разделились на два лагеря. Одни слезно сочувствовали Надольской, другие обвиняли ее в желании дешевой славы. «Я не дичь, которая решила хайпануть на имени Марадоны. Я женщина, а не третий сорт, как ты, Марадона, видимо, считаешь. Я не буду подавать на тебя в суд, но только потому, что хочу, чтобы наши страны не ссорились и чтобы эта история никак не повлияла на будущий ЧМ», — заявила журналистка. Дело спустили на тормозах.

Игра со смертью

В 2000 году разгульная жизнь Марадоны начала давать свои плоды. После празднования Нового года легенду срочно отвезли в госпиталь, где врачи диагностировали у него гипертонический криз. Пресса тут же массово выехала в больницу, но поверенные Диего утверждали: виновата не передозировка, а банальный стресс. Марадона оказался как никогда близок к смерти, но это не остановило его.

Болезнь сердца прогрессировала из-за нежелания Диего бросать наркотики. Появились проблемы с лишним весом: в 2003 году он весил более 130 кг! Весной следующего года Марадону вновь забирают на скорой с сердечным приступом — и снова врачам удается спасти ему жизнь. Принято считать, что именно с этого момента Диего взялся за себя. Ему удалось похудеть на десятки килограммов, и все — ради дочерей и карьеры тренера сборной Аргентины. С которой у него ничего не вышло. Но это уже тема для отдельного материала.

Коллаж Марадоны, употребляющего наркотики, около стадиона Сан-Сиро. Фото wp.wiki-wiki.ru

Дочь, обворовавшая легендарного отца

Диего Марадона до поры до времени любил свою дочь Джаннину. Настолько, что ради нее и ее мужа Серхио Агуэро отменил запрет на секс во время ЧМ-2010. «Мы с Диего решили, что наши футболисты смогут заниматься сексом со своими женами и подругами во время ЧМ. Они ведь люди, а не марсиане», — заявил врач сборной Аргентины Донато Вела. Как писала аргентинская пресса, Марадона пошел на отмену своего запрета из-за желания Агуэро чаще видеть возлюбленную во время ЧМ.

Однако в прошлом году все изменилось. По мнению Диего, дочь украла у него 80 млн песо (около 162 млн рублей). «У нас есть доказательства, что Джаннина летала в Уругвай и совершала там различные банковские операции. Но у нее нет ни банковского счета, ни активов. Мы считаем, что в данном случае имело место отмывание денег», — сказал адвокат Марадоны. По его словам, в настоящий момент у Джаннины даже больше денег, чем у самого Диего. Процесс продолжается.

Обида на Агуэро

В 2009 год Диего Марадона вступал счастливым дедушкой. Джаннина вышла замуж за Агуэро, а крестным их малыша Бенжамина выступил сам Лео Месси. Но вот незадача — избалованной Джаннине пришлись не по вкусу дедушка и бабушка Агуэро. Она всячески старалась избегать встреч с ними.

В 2013 году Серхио объявил о разводе, и Джаннина забрала сына и уехала с ним из Манчестера в Аргентину. На эти события Марадона отреагировал очень болезненно. «Если Сампаоли поставит Агуэро на матч с Хорватией, он пожалеет об этом», — говорил Диего перед вторым туром ЧМ-2018.

Джаннина вышла замуж за Агуэро, а крестным их малыша Бенжамина выступил сам Лео Месси. Фото out-football.com

Проявление ревности

Во время ЧМ-2014 Марадона попал в серьезный скандал. Он встретился с журналистами и долгое время отвечал на их вопросы, но вдруг будто сорвался с цепи: подошел к одному из репортеров и стал жестоко избивать его.

Оказалось, что тот подмигивал подруге Марадоны, а подруга якобы смущалась от такого внимания журналиста-ловеласа. Когда Диего оттащили, он начал швырять в папарацци камни. Интервью пришлось срочно прервать, а побитый репортер был доставлен в больницу. Дело замяли.

Вторая госпитализация за июнь

В это непросто поверить, но экстренная госпиталиция Марадоны — не первая за этот месяц. 6 июня Диего почувствовал себя плохо в колумбийском городе Кали, но тогда о передозировке не было и речи. Сообщается, что у Марадоны отказало колено. По словам его хирурга Хермана Очоа, Диего весь год страдает от боли в ногах. Очоа уже проводил экстренную операцию на колене Марадоны 17 лет назад.

Экстренная госпиталиция Марадоны — не первая за этот месяц. Фото vsenovosti24.ru



Отметим, что сразу по окончании ЧМ-2018 Диего Армандо приступит к работе в брестском «Динамо», в котором займет должность председателя правления клуба. Ранее Марадона признавался, что употреблял кокаин, чтобы не нервничать в незнакомой обстановке — и это признание добавляет подозрений, учитывая, что Белоруссия совершенно незнакомая ему страна.