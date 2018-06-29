«Никто не верит в правосудие»: как бухгалтер казанского ТСЖ оставила дом без 13 млн рублей

Женщину повторно судят за растрату средств, из-за которой жилой дом погряз в долгах

Фото: Мария Горожанинова

В Приволжском районном суде по второму кругу началось рассмотрение уголовного дела, по которому проходит бывший бухгалтер ТСЖ. Ранее суд уже признал ее виновной в растрате денежных средств. Сами потерпевшие рассказывают, что за десять лет работы бухгалтера их дом погряз в долгах перед обслуживающими организациями — всего с его расчетного счета пропали 12,7 миллиона рублей. Еще шесть миллионов, по словам жильцов, недосчитался другой жилой дом, где подрабатывала подсудимая. В истории разбиралась корреспондент «Реального времени».

После бухгалтера недосчитались

Приволжский районный суд повторно приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-бухгалтера ЖСК «Волга-27» Елены Антоновой, которую ранее уже признали виновной в похищении и повреждении документов и в присвоении или растрате, совершенной группой лиц или в особо крупном размере. Согласно данным пресс-службы суда, речь идет об ущербе на сумму более 17 млн рублей. Уголовное дело было заведено в 2014 году, а приговор по нему вынесен в декабре 2017 года. В марте 2018-го его отменил Верховный суд РТ.

Сторона защиты, как и сама подсудимая, комментировать дело отказались, но Людмила Воробьева и член правления ТСЖ Любовь Баранова, представляющие сторону потерпевших жильцов, рассказали, что суд приговорил Антонову к трем с половиной годам колонии общего режима и возмещению ущерба на 6 млн рублей, но реально в заключении женщина провела три месяца, ожидая в СИЗО апелляции по приговору. Сейчас она находится под домашним арестом с правом на прогулки, но потерпевшие уверяют, что гуляет женщина больше положенных нескольких часов, что они наблюдают своими глазами.

ЖСК «Волга-27» обслуживает единственный дом — 9-этажку по адресу: проспект Победы, 72а. Согласно открытым источникам, он построен в 1976 году и в нем проживают 434 жильца. Вся история с уголовным делом уходит в начало двухтысячных. Как сообщили «Реальному времени» потерпевшие, Антонова занималась бухгалтерией ЖСК «Волга-27» с 2004-го по 2014 год, когда председателем ТСЖ был Рафаил Ахматгараев. Собеседницы издания рассказывают, что в первые годы председатель с бухгалтером отчитывались перед жильцами о состоянии дел, но потом от подобной практики отказались и, несмотря на все просьбы, никаких документов о расходовании средств не предоставляли.

ЖСК «Волга-27» обслуживает единственный дом — 9-этажку по адресу: проспект Победы, 72а. Фото Димы Канеки / domofoto.ru



Любовь Баранова сама в прошлом занимала пост председателя ТСЖ и знакома с этой кухней не понаслышке.

— Каждые два года у нас была ревизионная комиссия. А эти двое восемь лет не предъявляли нам никаких документов — не показывают, и все, — говорит собеседница «Реального времени».

Самоорганизовавшись, жители подали иск в суд, потребовав от председателя с бухгалтером выдать ревизионной комиссии все документы. Но тщетно — суд постановлял выдать документы, но за несколько недель до окончания установленного полугодового срока ответчики подавали апелляцию, и дело за истечением срока давности прекращали. Когда очередное требование дошло до Верховного суда, он постановил удовлетворить иск жильцов, но и судебные приставы не смогли добиться исполнения решения — по словам жильцов, приставам просто не открыли дверь, и они ушли ни с чем.

Тревожный звоночек от сетевиков

Еще больше жители всполошились, когда на дом стали клеить объявления обслуживающие организации. Тогда выяснилось, что ЖСК «Волга-27» накопил перед ними долги за газ, воду, электричество и даже эксплуатацию лифта.

Тогда, в 2014 году, жители провели собрание, на котором выразили недоверие руководству ТСЖ. Председателя попросили показать все документы и отчитаться о проделанной работе.

— После этого они за пять месяцев вообще обнулили весь счет — каждый месяц снимали по 300 тысяч рублей, — добавляет Людмила Воробьева, которая впоследствии вошла в состав ревизионной комиссии, взявшейся за расследование деятельности руководства ТСЖ.

В Приволжском районном суде по второму кругу началось рассмотрение уголовного дела, по которому проходит бывший бухгалтер ТСЖ

В итоге в ноябре 2014 года жители дома избрали нового председателя ТСЖ, который запросил в банке выписки по счету начиная с 2008 года. По ним уже и стало видно, как сразу после поступления средств от жильцов снимались сотни тысяч рублей. Только по дому на проспекте Победы, 72а общая сумма ущерба от предполагаемого хищения составила 12 млн 700 тысяч рублей. Еще шесть миллионов, по словам жильцов, недосчитались в другом доме, где также подрабатывала бухгалтером Антонова.

При этом на судебном заседании новый бухгалтер ТСЖ Татьяна Степанова показала, что распоряжаться средствами можно только при наличии подписи председателя. Однако сам председатель был привлечен к делу в качестве свидетеля. Экспертизы показали, что на документах есть как собственные подписи председателя, так и подделанные Антоновой.

До обжалования приговора бывший председатель не дожил — скончался в 2017 году.

«Люди, конечно, не верят нашему правосудию»

Степанова подтвердила, что после ухода Антоновой и Ахматгараева в ТСЖ остались долги. В суде она показала, что новый председатель лично занимался их погашением, договариваясь с поставщиками и выплачивая каждый месяц часть долга и часть текущих платежей.

— Текущий ремонт не делали, на капитальный ни копейки не откладывали, на всем экономили, все направляли на покрытие долгов, — вспоминает Людмила Воробьева.

Любовь Баранова добавляет:

— Когда наш новый председатель отчитывался, получилось, что мы за три года выплатили все долги, и сейчас на расчетном счете в Сбербанке лежат 2 млн рублей. Еще 1,2 млн «зависли» в «Анкор Банке». То есть у нас еще и деньги есть, а куда девались те 12,7 млн — вообще непонятно. Следствие их так и не нашло.

Любовь Баранова добавляет: «Когда наш новый председатель отчитывался, получилось, что мы за три года выплатили все долги, и сейчас на расчетном счете в Сбербанке лежат 2 млн рублей. Еще 1,2 млн «зависли» в «Анкор Банке». То есть у нас еще и деньги есть, а куда девались те 12,7 млн — вообще непонятно. Следствие их так и не нашло». Фото Олега Тихонова

Общее же настроение жильцов, уже четыре года «гуляющих» по судам, по ее словам, таково, что в справедливый приговор они не верят.

— Люди, конечно, не верят нашему правосудию. Они не верят, что нам когда-то вернут эти деньги. У нас дом пенсионеров — мы все проживаем здесь с 1976 года, и никто не верит в правосудие. Даже смеются, честно говоря. Стыдно, просто стыдно, — констатирует Баранова.