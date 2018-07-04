Знак передела: казанский исполком заходит на рынок дорожных указателей

Мэрия отнесла к «визуальному мусору» знаки, на которых закон позволяет производителям зарабатывать

Казанские чиновники в спешном порядке убирают дорожные указатели. В исполкоме сочли, что их стало слишком много — настолько, что из помощников в организации движения они превратились в «визуальный мусор». «Реальное время» выясняло, как теперь на расчищенном от знаков пространстве будут ориентироваться водители и как инициатива горисполкома отразится на безопасности дорожного движения.

Нужный поворот исчез вместе с «визуальным мусором»

— Ты не знаешь, кто решил превратить Казань в непроезжий лабиринт? — позвонил корреспонденту «Реального времени» знакомый дальнобойщик из Кирова. — Я тут у вас на окраине города заблудился! Сначала проскочил нужный поворот на Левченко, хотя не первый раз туда езжу. Потом плутал по дороге в Дальний. А потом понял: больше не вижу указателей, на которые раньше ориентировался, они куда-то делись! Вот кому они мешали, а?..

Коллеги-водители подтвердили, что с обочин многих городских дорог исчезли знаки, именуемые указателями направлений и указателями расстояний, — те самые, ориентируясь на которые, успеваешь вовремя перестроиться перед нужным поворотом, чтобы выехать на ту или иную улицу или на трассу, ведущую в другой город. Особенно заметно «полысела», по мнению респондентов «Реального времени», улица Чистопольская.

«Цивилизация» запланирована после матчей

На вопрос, куда делись дорожные знаки, «Реальному времени» ответил начальник городской ГИБДД Игорь Новиков.

— С ГИБДД функции по согласованию установки дорожных знаков были сняты три-четыре года назад, теперь этим вопросом занимается городской комитет по транспорту, — пояснил он.

— И в последнее время в рекламных целях дорожные указатели устанавливают все кому не лень. И знаки 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1, 6.12 с желтыми табличками, на которых указаны наименования фирм, находящихся по данному направлению движения, буквально заполонили перекрестки и подъезды к ним. Они закрывают другие знаки, создают информационную перегруженность. Поэтому исполком и взял на себя такую функцию — навести порядок, убрать с дорог то, что в новом ГОСТе именуется «визуальным мусором».

— Мусор убирать — дело хорошее. Плохо, когда вместе с ним исчезает и полезная информация. Как теперь ориентироваться?

— Что касается знаков, обеспечивающих безопасность дорожного движения, то их на сегодня хватает. А вопросом указателей направлений сейчас занимается городской комитет по транспорту. После чемпионата исполком проведет объезд города — будем смотреть, где этих указателей не хватает, и начнем их устанавливать уже цивилизованно…

А замдиректора МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» (АСУДД) Казани Евгений Пыров внес ясность в вопрос о том, в каком порядке убирают знаки с желтыми рекламными табличками:

— Это делает наша организация силами своих работников и за счет собственных средств. Полгода назад городской комитет по транспорту разослал письма собственникам предприятий, установивших эти знаки, всех уведомили, но реакции не последовало. А с захламлением визуального пространства вдоль дорог надо что-то делать, потому что такое обилие знаков водителям уже не помогает, а мешает быстро ориентироваться. Кроме того, согласно требованиям действующих сегодня стандартов, дорожный знак должен быть правильно маркирован — на обратной его стороне должна иметься информация о производителе, а у производителя должен быть пакет документов, на основании которых он каждый знак изготовил и установил. Сейчас же смотришь на знак — и не поймешь, чей он, когда и на основании чего установлен. Никакой маркировки в помине нет!

Было законным — стало незаконным

В истории с исчезновением указателей направлений пострадали интересы не только водителей, но и местных фирм, занимающихся установкой и обслуживанием дорожных знаков. Вот что ответил на вопросы об исчезновении указателей директор ООО «ДорЗнак» Сергей Рохманийко:

— Программа маршрутного ориентирования в Казани разрабатывалась городской ГИБДД под патронажем УГИБДД МВД по РТ с 2003 года. Наша фирма совместно с компанией «Еврознак-Казань» реализовывала эту программу на основании технических заданий (их выдавал отдел организации дорожного движения ГИБДД Казани) на установку указателей. Указатели устанавливались в соответствии с ГОСТом, что дало нам возможность привлекать инвесторов к реализации программы, размещая информацию об их расположении. Всего было установлено около 400 указателей. Ни копейки бюджетных средств на это потрачено не было, все расходы по их содержанию тоже лежали на нас. А в начале июня, перед чемпионатом, мы увидели, что большая часть указателей пропала. Узнали, что указатели демонтирует АСУДД по заданию городского комитета по транспорту, и попросили дать объяснения, на каком основании это делается. В комитете по транспорту нам устно ответили, что согласования ГИБДД теперь не действительны, потому что указатели не согласованы в соответствии с регламентом, утвержденным исполнительным комитетом. Но решения исполкома Казани о признании недействительными техзаданий и согласований, которые выдала ГИБДД, не существует! И предписаний на демонтаж указателей как несоответствующих ГОСТу мы от ГИБДД не получали.

В истории с исчезновением указателей направлений пострадали интересы не только водителей, но и местных фирм, занимающихся установкой и обслуживанием дорожных знаков

По словам Рохманийко, в комитете по транспорту собственникам знаков заявили, что демонтированные МКУ «АСУДД» конструкции им не вернут, так как, «по их мнению, указатели направлений движения по ГОСТ 52289-2004 — это самовольно установленные конструкции, поэтому они подлежат ликвидации». Несогласных с этим мнением отправили в суд.

— Но даже если вернут, их так просто обратно не установишь, потому что они сильно повреждены, — говорит директор ООО «ДорЗнак». — И сроки согласования мест установки указателей в соответствии с новым регламентом неизвестны. Нам в комитете по транспорту назвали ориентировочный срок — «осень». А сегодня маршрутное ориентирование в Казани, на мой взгляд, полностью разрушено и вряд ли будет восстановлено в прежнем объеме.

Слова коллеги подтвердил и директор ООО «Еврознак» Марат Асадуллин. Он сообщил «Реальному времени», что его фирма включилась в городскую программу маршрутного ориентирования более 10 лет назад. Принадлежащие ей знаки были установлены в рамках договора с городскими властями и по согласованию с ГИБДД, а писем с предупреждением о незаконности их установки он тоже не получал.

— Два года назад я слышал устные заявления от сотрудников комитета по транспорту, что будут изменения, — уточнил он. — Но наши знаки стали убирать только перед чемпионатом мира. Мы готовы играть по новым правилам, хотим узаконить наши указатели и уже передали в комитет по транспорту документацию на согласование примерно сотни знаков. Однако до сих пор ничего не согласовано.

— Малый бизнес лишился возможности самого дешевого на сегодня способа информационной поддержки с помощью указателя направления, — считает Сергей Рохманийко. — Все, что было законным пятнадцать лет, теперь названо незаконной конструкцией и, видимо, будет уничтожено. А восстанавливать знаки, полагаю, будут уже за бюджетные средства. Хотя то, что пятнадцать лет служило городу, не стоило городу ни копейки!.. Возникают вопросы. Зачем это делается и кому это нужно?

Марат Асадуллин сообщил, что его фирма включилась в городскую программу маршрутного ориентирования более 10 лет назад

«Были жалобы»

В ответе исполкома на запрос «Реального времени» сообщается, что еще в июле 2016 года он утвердил административный регламент, в соответствии с которым должна выполняться установка «информационных знаков индивидуального проектирования» (ИЗИП) — тех самых указателей с желтыми информационными модулями. Особо в документе, полученном из исполкома, подчеркнуто, что «организациям, специализирующимся на установке ИЗИП, еще в 2016 году были направлены письма с просьбой демонтировать знаки, установленные без согласования с исполнительным комитетом г. Казани».

Предупредив предпринимателей и выждав, исполком начал действовать: «В 2018 году… проведен анализ установленных ИЗИП, по результатам которого выявлены факты дублирования, несоответствия их действующим нормативным требованиям, установки без учета рельефа и особенностей участка дороги, а в некоторых случаях ухудшения видимости знаков дорожного движения, что является прямой угрозой безопасности участников движения». Конкретных примеров таких нарушений чиновники не привели, но сослались на информационную систему «Народный контроль» — через которую, по их словам, от водителей не раз поступали жалобы «на ИЗИП, вводящие в заблуждение. Например, были случаи, когда движение осуществлялось в одностороннем направлении, а информационный знак указывал совершить поворот в неположенном месте».

И действительно, корреспондент «Реального времени» нашла на сайте «Народного контроля» заявки, касающиеся дорожных знаков. Но большинство из них содержали жалобы на выцветшие и упавшие знаки. А в поступившем в мае этого года от Наиля С. обращении, к примеру, говорилось о том, что пять знаков, установленных на двух столбиках напротив дома 34 по проспекту Победы, заслоняют друг друга. Нашлись и жалобы на несанкционированную рекламу, но отнюдь не на информацию, которая, согласно стандартам, размещается на желтом фоне — на рекламу бензоколонки на синем фоне от Владимира К. на улице Р. Зорге (заявка 2316756 от 26 мая 2018 года), на самовольно установленную табличку белого цвета под знаком на Павлюхина — от него же (заявка 2316815 также от 26 мая), на знак дорожного ориентирования белого цвета, приглашающий на станцию техосмотра, — опять же от него (заявка 239070 от 28 мая). Жалоб на знаки с желтым модулем найти почему-то не удалось.

— В настоящее время при ремонте и строительстве автомобильных дорог устанавливаются все необходимые дорожные знаки, обеспечивающие 6езопасность дорожного движения и соответствующие действующим нормативным требованиям, в том числе ИЗИП, — заверяют в исполкоме. — Демонтаж ИЗИП, которые установлены в нарушение утвержденного регламента, осуществляется их собственниками и специализированными организациями во исполнение решения Комиссии по безопасности дорожного движения г. Казани от 22.05.2018. При несоответствии ГОСТ Р52289-2004 нижних информационных модулей демонтируется данный модуль, при дублировании — сам ИЗИП. На данный момент демонтировано 326 ИЗИП. Установка новых ИЗИП на улично-дорожной сети г. Казани будет выполняться согласно утвержденному административному регламенту.

Бизнесмены, занимающиеся установкой дорожных знаков, уже расценили действия исполкома как шаги к переделу рынка

Так что и кому мешает?

Захламление знаками перекрестков, по словам Пырова и Рохманийко — тут они оказались едины, — началось два-три года назад. Получается, вскоре после того, как с ГИБДД сняли обязанность по согласованию их установки и передали эту функцию муниципальным чиновникам. Значит, драконовскими мерами против производителей знаков исполком расплатился за собственные ошибки?

Между тем бизнесмены, занимающиеся установкой дорожных знаков, уже расценили его действия как шаги к переделу рынка. Ведь если старые знаки с желтыми табличками снимут, рано или поздно кому-нибудь позволят установить на их месте новые, ибо необходимость в них есть. Возможно, новых знаков будет меньше, чем было старых, — и тем ценнее станет рекламное место. И вопрос, кто получит возможность это место продавать, — похоже, ключевой в этой истории.

Косвенное подтверждение этим домыслам дал в своем комментарии «Реальному времени» региональный представитель Федерации автовладельцев в РТ Рамиль Хайруллин.

— А мне вообще не мешали эти знаки с желтыми табличками, — заявил он. — Я их не помню, значит, не обращал на них внимания. Если бы они мешали воспринимать дорожную ситуацию, я бы их заметил.

Но с тем, что казанские дороги донельзя захламлены визуальным мусором, он согласен. Только борьбу с ним, по его словам, начали не с тех знаков:

— ГОСТ жестко ограничивает допустимое количество знаков, которое можно устанавливать на одном столбе, но у нас в Казани это ограничение научились обходить. Вешают знаки не только на световых опорах, но и на столбиках перед перекрестком. А столбиков, сами понимаете, можно вкопать друг за другом сколько угодно. В результате иногда, подъезжая к перекрестку, вообще уже перестаешь понимать, что там к чему. А главное — эти знаки напрочь закрывают светофоры, и вот это уже очень опасно! Вот тут, мне кажется, расчистка крайне необходима. Тем более что многие знаки можно убрать безо всякого ущерба для организации дорожного движения, поскольку они дублируют друг друга.