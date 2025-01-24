Глава СК по Татарстану: «За пять лет мы возместили обществу и государству 38 миллиардов рублей»

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В этом году с подачи следователей Татарстана наложен арест на имущество стоимостью в 3 млрд рублей для погашения ущерба потерпевшим. «Всего за пять лет мы возместили обществу и государству ущерб в размере 38 млрд рублей», — сообщил сегодня руководитель Следкома по Татарстану Валерий Липский на итоговой коллегии ведомства. Его слова передает журналист «Реального времени».

Говоря о налогах, Липский отметил, что уже в январе текущего года по возбужденным уголовным делам в бюджет возместили 1 млрд рублей. В динамике за пять лет предприятия-должники выплатили 7 млрд рублей, добавил он, отметив, что дела погасивших долги директоров компаний-должников ФНС были прекращены.