В Альметьевске семья пострадала от отравления угарным газом, двое детей госпитализированы

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В Альметьевске семья пострадала от отравления угарным газом. Инцидент произошел в ночь на 24 января, сообщает Госжилинспекция Татарстана.

По информации, в квартире дома №4 по улице Гафиатуллина были обнаружены пострадавшие. Двое детей — дочь 2012 года рождения и сын 2017 года рождения — были госпитализированы в сопровождении матери в детское отделение Центральной районной больницы (ЦРБ). Отец от госпитализации отказался.

В квартире установлены газовая плита и водонагревательная колонка. При обследовании было установлено отсутствие тяги в дымоходе и вентиляционных каналах при закрытых окнах. Причина отравления угарным газом устанавливается. Рассматриваются две версии: герметичные пластиковые окна и не прочищенный дымоход.

Александра Шарафиева / realnoevremya.ru

На данный момент отсутствует информация о проведении техобслуживания в этом доме. Квартира отключена от газа. Жилищная инспекция проводит расследование, выясняя все обстоятельства происшествия. Также устанавливается, насколько добросовестно управляющая компания и газовая служба города исполняли свои обязанности.



В декабре 2024 года подобная ситуация произошла в Набережных Челнах. В результате происшествия пострадали мужчина 1957 года рождения и две женщины 1962 и 1981 годов рождения. К отравлению привело отсутствие тяги в вентиляционной трубе дома.