В Казани администратор цеха обвиняется в создании угрозы массового отравления шаурмой

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Советского района Казани утвердила обвинение по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу массового заболевания и отравления людей. По делу проходит 22-летняя женщина, занимавшая должность администратора в производственном цехе по переработке мяса птицы, пишет пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, с апреля по август 2024 года обвиняемая, работая в цехе на улице Родины, допустила многочисленные нарушения санитарных норм при приемке и переработке мяса птицы, предназначенного для приготовления шаурмы, а также при его оптовой реализации.

Следствие установило, что администратор, стремясь снизить затраты и увеличить личную выгоду, пренебрегала соблюдением санитарно-эпидемиологических и ветеринарных правил.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

В середине января суд приостановил деятельность кафе Kantin в Казани на 50 суток, после того как Управление Роспотребнадзора получило семь обращений о пищевом отравлении.

Рената Валеева