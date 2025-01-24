Чистопольская пенсионерка потеряла более 2,8 млн рублей, доверившись мошенникам

Фото: Михаил Захаров

Прокуратура Татарстана сообщила о мошенничестве, в результате которого 72-летняя жительница Чистополя лишилась более 2,8 млн рублей. Пенсионерка, поверив обещаниям мошенников о выгодных инвестициях, оформила кредиты и перевела деньги на их счета.

Как установило следствие, с августа по октябрь 2023 года пожилая женщина под предлогом инвестирования перечислила на счета злоумышленников свыше 2,8 млн рублей.

Следователи смогли установить владельцев счетов, на которые потерпевшая перевела миллион рублей. Ими оказались жители Москвы и Пензы. На счету одного из них банк «заморозил» 400 тыс. рублей, принадлежащих пенсионерке, из-за сомнительных банковских операций.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чистопольская городская прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с ответчиков миллиона рублей. Кроме того, прокуратура ходатайствовала о принятии обеспечительных мер и потребовала наложить арест на «замороженные» деньги.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на 400 тыс. рублей. В настоящее время иск о возврате суммы неосновательного обогащения рассматривается в суде.

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Рената Валеева