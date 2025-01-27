В Казани затопило подземный пешеходный переход на улице Чистопольской
В Казани на улице Чистопольской напротив дома №79 затопило подземный пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.
Причиной потопа стал выход из строя насоса.
Сотрудники коммунальных служб работают на месте происшествия. Уточняется, что движение транспорта при этом не нарушалось.
В настоящее время насос поменяли, вода в подземном переходе не скапливается, на проезжую часть не вытекает. Дорожные службы работают над устранением образовавшейся в переходе наледи.
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