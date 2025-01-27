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В Казани затопило подземный пешеходный переход на улице Чистопольской

11:20, 27.01.2025

В Казани на улице Чистопольской напротив дома №79 затопило подземный пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Причиной потопа стал выход из строя насоса.

Сотрудники коммунальных служб работают на месте происшествия. Уточняется, что движение транспорта при этом не нарушалось.

В настоящее время насос поменяли, вода в подземном переходе не скапливается, на проезжую часть не вытекает. Дорожные службы работают над устранением образовавшейся в переходе наледи.

Елизавета Пуншева

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