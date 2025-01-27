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Из-за выезда на встречку в Верхнеуслонском районе Татарстана погиб водитель Renault

08:56, 27.01.2025
Из-за выезда на встречку в Верхнеуслонском районе Татарстана погиб водитель Renault
Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции МВД по Татарстану

Сегодня в Верхнеуслонском районе произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем Renault, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Nissan.

В результате аварии водитель Renault скончалась на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Рената Валеева

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Происшествия Татарстан

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