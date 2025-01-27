Из-за выезда на встречку в Верхнеуслонском районе Татарстана погиб водитель Renault
Сегодня в Верхнеуслонском районе произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем Renault, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Nissan.
В результате аварии водитель Renault скончалась на месте происшествия.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.