Из-за выезда на встречку в Верхнеуслонском районе Татарстана погиб водитель Renault

Сегодня в Верхнеуслонском районе произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем Renault, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Nissan.

В результате аварии водитель Renault скончалась на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Рената Валеева