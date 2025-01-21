Росздравнадзор начал проверку гибели годовалого ребенка у остеопата в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Росздравнадзор начал проверку обстоятельств гибели годовалого мальчика во время приема у остеопата в частной клинике Казани. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

— Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Татарстан выясняет причины смерти годовалого ребенка на приеме у остеопата в одной из частных клиник Казани, — говорится в сообщении.

Ранее Следком по Татарстану также сообщил о начале проверки по факту смерти ребенка в частной клинике Казани. Информация о трагическом инциденте появилась в социальных сетях и местных СМИ, где сообщалось об ухудшении состояния годовалого ребенка во время приема у остеопата. Несмотря на то, что вызвали скорую помощь, спасти малыша не удалось.