Около 70 дельфинов погибли в результате разлива мазута в Керченском проливе
Почти 70 дельфинов погибли после разлива мазута, вызванного крушением танкеров «Волгонефть» в районе Керченского пролива, сообщила РИА «Новости» директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.
— 68-69 погибших, чья смерть наступила после 15 декабря, — заявила Белей, отметив, что динамика обнаружения тел погибших животных снижается. Ранее сообщалось о гибели около 60 дельфинов, по данным на 10 января.
Основная гибель дельфинов фиксировалась в районах Тамани, Анапы и Новороссийска, но также тела животных стали находить в Туапсинском районе и Сочи.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.
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