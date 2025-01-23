Около 70 дельфинов погибли в результате разлива мазута в Керченском проливе

Фото: Маргарита Головатенко

Почти 70 дельфинов погибли после разлива мазута, вызванного крушением танкеров «Волгонефть» в районе Керченского пролива, сообщила РИА «Новости» директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

— 68-69 погибших, чья смерть наступила после 15 декабря, — заявила Белей, отметив, что динамика обнаружения тел погибших животных снижается. Ранее сообщалось о гибели около 60 дельфинов, по данным на 10 января.

Основная гибель дельфинов фиксировалась в районах Тамани, Анапы и Новороссийска, но также тела животных стали находить в Туапсинском районе и Сочи.

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Рената Валеева