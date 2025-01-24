В Казани выезд на встречную полосу стал причиной 43 ДТП в 2024 году

В 2024 году в Казани зарегистрировали 43 дорожно-транспортных происшествия, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения, сообщает Госавтоинспекция города. В результате этих ДТП 80 участников дорожного движения получили ранения и увечья, а 3 человека погибли.

Всего за 12 месяцев 2024 года на дорогах Казани произошло более 1,2 тысячи ДТП, в которых пострадали 1,5 тысячи человек, а 38 человек погибли.

Помимо этого, в Казани произошло 40 ДТП по вине водителей в нетрезвом состоянии, в результате которых три человека погибли, а 74 получили травмы различной степени тяжести.



Рената Валеева