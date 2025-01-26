В Нурлате при пожаре в дачном доме погиб мужчина
В результате пожара в дачном доме в городе Нурлат погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.
Пожар произошел по адресу: улица Лобачевского, 28. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание на площади 9 квадратных метров.
В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций было обнаружено тело 65-летнего мужчины.
По предварительным данным МЧС, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.