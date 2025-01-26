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В Нурлате при пожаре в дачном доме погиб мужчина

16:08, 26.01.2025
В Нурлате при пожаре в дачном доме погиб мужчина
Фото: предоставлено МЧС РТ

В результате пожара в дачном доме в городе Нурлат погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

Пожар произошел по адресу: улица Лобачевского, 28. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание на площади 9 квадратных метров.

В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций было обнаружено тело 65-летнего мужчины.

По предварительным данным МЧС, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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