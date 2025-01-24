За коррупцию в Татарстане пошли под суд следователь МВД, адвокат, депутат и двое глав

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2024 года дела десяти татарстанцев с особым правовым статусом дошли до суда. В их числе — следователь МВД, адвокат, двое глав муниципальных образований и пять членов избирательных комиссий, сообщает с итоговой коллегии Следкома по Татарстану журналист «Реального времени».

В докладе руководителя регионального управления СКР Валерия Липского прозвучала информация — на указанную десятку приходится 40 выявленных эпизодов коррупции.

Далее спикер напомнил о самых резонансных делах 2024 года, включая преследование бывшего вице-премьера РТ Энгеля Фаттахова, бывших глав Тукаевского района и КирМоса Фаила Камаева и Сергея Миронова.