В Казани в результате ДТП погибли 38 человек за 2024 год

Фото: Динар Фатыхов

В течение 2024 года на дорогах Казани произошло более 1,2 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых было ранено 1,5 тыс. участников дорожного движения. Данные инциденты также привели к гибели 38 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Среди тех, кто не пережил ДТП, два несовершеннолетних мальчика.

Напомним, в Татарстане продолжается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. За первые 12 дней января 2025 года на дорогах Татарстана произошло 68 аварий, в которых погибли 14 человек и 82 получили травмы, что свидетельствует о росте числа жертв по сравнению с прошлым годом.



Анастасия Фартыгина