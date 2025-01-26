За 2024 год в Казани погибли 10 человек из-за неправильного проезда перекрестков

Фото: Михаил Захаров

По данным Госавтоинспекции Казани, за 12 месяцев 2024 года в городе зафиксировано 252 ДТП, связанных с нарушением правил проезда перекрестков. В них 323 человека получили ранения и увечья, а 10 человек погибли.

В целом за 2024 год на дорогах Казани произошло более 1,2 тысячи ДТП, в которых пострадали 1,5 тысячи человек, а 38 человек погибли.

Помимо этого, в Казани произошло 40 ДТП по вине водителей в нетрезвом состоянии, в результате которых три человека погибли, а 74 получили травмы различной степени тяжести.

Рената Валеева