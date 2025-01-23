В Татарстане после игры скончался 11-летний хоккеист

Фото: Динар Фатыхов

Следком по Татарстану возбудил уголовное дело по факту смерти 11-летнего мальчика в поселке городского типа Актюбинский Азнакаевского района. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Согласно предварительным данным следствия, трагедия произошла после того, как ребенок играл в хоккей с друзьями. Вернувшись домой, мальчик пожаловался родителям на плохое самочувствие. Незамедлительно были вызваны экстренные службы.

— Прибывшие медицинские работники провели реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось, — говорится в официальном сообщении регионального следственного управления СК РФ.

Рената Валеева