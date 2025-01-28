Побрили налысо до суда с присяжными: кто испортил имидж ранее оправданному казанцу?

По данным «Реального времени», свои проверки по этой истории сейчас проводят несколько силовых ведомств Татарстана

Фото: предоставлено адвокатами Ибрагима Закиева

Судья Верховного суда Татарстана был вынужден вызвать на заседание врачей и полицейских — для опроса и освидетельствования на предмет телесных повреждений подсудимого Ибрагима Закиева. После доставки в суд из казанского СИЗО-1 он заявил — полчаса назад в здании изолятора на него напали оперативные сотрудники, скрутили, уложили на пол и сбрили волосы на голове. Как выяснило «Реальное время», по данному факту уже направлены заявления в силовые ведомства, причем в республиканском Управлении ФСИН принудительную стрижку отрицают.

«Человек 15 на меня напали»

«Уважаемые присяжные заседатели! На меня совершено нападение в СИЗО. Меня насильно побрили, чтобы я в таком виде предстал перед вами», — заявил 24 января коллегии народных судей обвиняемый в двух убийствах казанец Ибрагим Закиев.

Председательствующий судья Верховного суда Татарстана Ильфир Салихов потребовал прекратить рассказ: «Вы не имеете права доводить до присяжных какую-либо информацию, не связанную с фактическими обстоятельствами уголовного дела». Подсудимый возразил: «Они должны знать, что на меня оказывается давление». На что получил замечание от судьи и предупреждение о возможности удаления с процесса до стадии последнего слова при систематических и неоднократных нарушениях.

Обращаясь к присяжным, судья попросил их не принимать во внимание услышанную от Закиева информацию, посчитав, что она «воспринимается как прямое воздействие на сознание», и добавил: «абсолютно никаких данных, свидетельствующих о нападении/ненападении, у суда не имеется».

Вот так подсудимый Закиев выглядел на прошлых заседаниях. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Тут стоит заметить, что эта встреча Закиева с присяжными была не первой. И на отборе коллегии, и 23 января те уже видели его. Причем не лысым. С момента задержания в 2023-м и до вынесения оправдательного вердикта в ходе прошлого процесса этот фигурант находился под стражей и ни разу не брился «под ноль». Не было у него такой прически и в молодости.

24 января заседание было назначено на 10 утра, но присяжных в зал пригласили лишь после обеда. До этого времени суд решал процессуальные вопросы по ходатайствам сторон и ожидал приезда скорой. Поскольку перед заседанием обвиняемый заявил сначала адвокатам, а потом судье о том, что за полчаса до заседания в отношении него в стенах режимного учреждения совершено преступление:

— Ко мне подошли оперативники из моего корпуса и предложили постричься коротко. Я отказался, для меня это важно — прическа, у меня — суд с присяжными. На что они до выезда поставили ультиматум. Я подровнял себе немного, убрал. В итоге человек 15 на меня напали, положили, скрутили руки назад, прижали коленями и обрили. Сказали: «Ты будешь с такой прической ездить в Верховный суд». Постригли меня криво-косо...

У темени и на затылке обвиняемого можно было разглядеть уцелевшие клочки волос. С его слов, ему предложили добрить голову самостоятельно, он не стал этого делать.

«Отсутствие или наличие волос не влияет на судебное разбирательство»

В своем заявлении в адрес руководителей прокуратуры, МВД и УФСИН по Татарстану Закиев указал — в качестве «парикмахерской» силовики использовали кабинет оперативников СИЗО-1, но только ли сотрудники изолятора участвовали в этом, ему неизвестно. Сказал, что готов опознать всех, и просил немедленно изъять записи камер наблюдения до внесения в них несанкционированных изменений.

Закиев заявил суду, что считает происходящее способом давления, так же, как водворение его и еще одного подследственного в одиночную камеру площадью всего в 4 квадратных метра в больничном корпусе СИЗО, вопреки санитарным нормам. «Я опасаюсь за свою жизнь», — признался подсудимый и попросил рассмотреть вопрос о его освобождении из-под стражи. Адвокаты Инна Барлева и Александр Канаев его поддержали, а еще предложили отложить процесс на время, необходимое для роста волос.

По мнению прокуроров, суд не должен ждать, когда у обвиняемого заново отрастут волосы. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Гособвинители Яна Подольская и Динара Зареева были против. По их мнению, основания для смягчения меры пресечения нет, а у защиты есть право обратиться в правоохранительные органы, но случившееся не должно затягивать рассмотрение дела в суде в отношении самого Закиева.

Ходатайство о смягчении ареста судья отклонил, но скорую вызвал и пообещал направить выписку из протокола судебного заседания в Следком по РТ. Откладывать процесс не стал. «Отсутствие или наличие волос не влияет на судебное разбирательство», — отметил он.

После перерыва на осмотр медиков в суде, не вызывая присяжных, огласили результат: в госпитализации не нуждается, визуально повреждений не обнаружено, при пальпации задержанный жалуется на незначительные боли в суставах, объясняет — подвергся в СИЗО физическому воздействию сотрудников, стрижке, вследствие чего ударился правым локтевым и левым коленным суставами.

Вслед за врачами в суд приехали и полицейские, однако пообщаться с заявителем они смогли лишь после окончания заседания, на котором уже с участием присяжных были допрошены несколько свидетелей обвинения.

Ранее предметом воздействия на присяжных в суде объявили адвокатские мантии. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Защита намерена добиваться полноценного расследования ЧП в СИЗО. «Что было в головах у этих людей или нелюдей? Кто они и по чьей указке проведена данная экзекуция?» — вот лишь неполный перечень вопросов от адвоката Александра Канаева. Он уверяет: Закиев готов подтвердить факт насильственного бритья при комплексном исследовании на «детекторе лжи» с участием нескольких экспертов-полиграфологов и психологов-профайлеров.

В свою очередь адвокат Инна Барлева отметила непоследовательность председательствующего в части внешнего вида участников, напомнив, что ранее на процессе была предпринята попытка запретить защите появляться в профессиональных адвокатских мантиях — дескать, это может оказать воздействие на присяжных.

На чем основана версия УФСИН: «Постригся сам»

По данным «Реального времени», после описанных событий в СИЗО-1 Казани начали свою служебную проверку случившегося. Однако у пресс-службы УФСИН по Татарстану уже готов оперативный комментарий по ситуации. Правда, в ответе на запрос «Реального времени» говорится не о выводах руководства по результатам проверки, а о показаниях якобы очевидца из числа других арестантов, что снижает вес официального комментария:

«Сотрудники УФСИН России по Республике Татарстан физическую силу в отношении подсудимого З. не применяли. Гражданин З. обратился к сотрудникам исправительного учреждения, и они выдали ему машинку для стрижки волос. Сокамерник подсудимого З. письменно объяснил сотрудникам УФСИН, что конфликтных ситуаций у подсудимого З. с сотрудниками СИЗО не возникало. Физическая сила не применялась. Его сокамерник постригся самостоятельно.

Кроме того, по просьбе судьи были вызваны сотрудники скорой медицинской помощи, которые при осмотре подсудимого видимых повреждений не обнаружили. В госпитализации подсудимый З. не нуждается».

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

После возвращения в СИЗО из суда Закиева перевели в другую камеру.

Вкратце о фабуле обвинений:

Эпизод 1. «Месть за побитых членов ОПГ «Грязь» : по версии обвинения, в ночь с 12 на 13 июля 2003 года казанца Геннадия Морогова подкараулили у его дома и избивали до смерти, используя «неустановленные следствием предметы по типу арматуры, металлического прута, деревянной биты или другие предметы» схожей конструкции, а также собственные руки и ноги, а еще стреляли в жертву из травматического пистолета «Оса». После чего загрузили тело в багажник автомобиля, увезли в лесопосадку на железнодорожной станции Лагерная и оставили там. Это нападение силовики считают ответным ходом за то, что Морогов с неустановленными лицами ранее избил двух представителей группировки «Грязь» — Кочерганова и Хайруллова. Якобы те мешали вскрывать чужие авто на своей охраняемой стоянке. Обвинение по этому делу Закиеву предъявили уже после задержания в 2023-м.

: по версии обвинения, в ночь с 12 на 13 июля 2003 года казанца Геннадия Морогова подкараулили у его дома и избивали до смерти, используя «неустановленные следствием предметы по типу арматуры, металлического прута, деревянной биты или другие предметы» схожей конструкции, а также собственные руки и ноги, а еще стреляли в жертву из травматического пистолета «Оса». После чего загрузили тело в багажник автомобиля, увезли в лесопосадку на железнодорожной станции Лагерная и оставили там. Это нападение силовики считают ответным ходом за то, что Морогов с неустановленными лицами ранее избил двух представителей группировки «Грязь» — Кочерганова и Хайруллова. Якобы те мешали вскрывать чужие авто на своей охраняемой стоянке. Обвинение по этому делу Закиеву предъявили уже после задержания в 2023-м. Эпизод 2. «Убийство Ильдуса Салахутдинова за 3 тысячи долларов»: по версии обвинения, больше 20 лет назад у Закиева с Салахутдиновым произошел конфликт ввиду личной неприязни и нежелания первого «возвращать неустановленную следствием сумму долга» второму, после чего заемщик решил устранить своего кредитора и предложил своему знакомому Ильгаму Сафиуллину найти киллера. Тот согласился и обратился к Андрею Аршинову, которому ранее помог купить пистолет с глушителем и патронами калибра 9 мм, пообещав вознаграждение за убийство в $3 тысячи (85,7 тысячи рублей на дату убийства), полагают силовики. Аршинов привлек и знакомого водителя Романа Сибгатуллина, сказав, что тот получит половину, когда поможет скрыться с места преступления. Утром 24 января 2004 года стрелок дождался прихода Салахутдинова к его «девятке» у дома на Чуйкова и расстрелял его, когда тот сел в авто. Раненый скончался в больнице.

По версии обвинения, Сибгатуллин киллера не дождался, уехал на машине после выстрелов, однако после смерти жертвы Сафиуллин передал Сибгатуллину 51 тысячу рублей для последующей передачи Аршинову. Как полагают в СК, пугливый водитель не побоялся кинуть киллера и делиться не стал. Силовики считают, деньги Сафиуллину передавал Ямаш Шамсутдинов, который в 2012 году сменил имя и стал Ибрагимом Закиевым.

Так обвиняемый выглядел незадолго до вынесения оправдательного вердикта. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Закиев вину не признает. По давнему делу его не задерживали и подписку о невыезде не брали. Вынесли соответствующее постановление заочно, в 2017 году, в один день с решением о международном розыске. В 2023-м задержали в Нижнем Новгороде. А в 2024-м с треском оправдали с освобождением из зала суда. Причем по эпизоду убийства Морогова присяжные сочли недоказанным сам факт совершения преступления в том месте и при тех обстоятельствах, что указаны в обвинении.

19 ноября 2024 года оправданный Закиев с адвокатом приехал в Нижний Новгород на рассмотрение апелляционного представления прокуратуры и там же после отмены оправдательного приговора Четвертым апелляционным судом общей юрисдикции был арестован заново. А дело вернулось в Казань на пересмотр.

«Правосудие — это не математика»

Один из собеседников «Реального времени» полагает, что незаконные действия по части радикальной «коррекции» внешнего вида подсудимого в соответствие с представлениями обывателя о внешнем виде преступников можно трактовать и как жест отчаяния. Неужто в деле так мало объективных доказательств версии силовиков?

Процесс с присяжными по делу Закиева продолжится в четверг. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В то же время другой спикер — безотносительно к описанной истории — утверждает: в процессе с присяжными, да и любом разбирательстве мелочей нет.

— Прически — это не забота следственного изолятора. Чего-то принудительного там в принципе быть не может. У нас и так слишком много «традиций» — привозят в наручниках, без шнурков, не дают возможности переодеться. Дайте человеку нормально предстать перед судом и быть услышанным. Правосудие — это не математика: вот вам доказательства — 10 штук одной стороны, восемь доказательств — с другой, взвешивайте! — рассуждает адвокат бюро «А2К Лигал» Рамиль Ахметгалиев. — Это люди, и все имеет значение: и доказательства, и как они доводятся, и кто слушает, и как выглядит обвиняемый, как выглядит прокурор, как ведет себя адвокат — все в совокупности имеет значение и должно иметь значение.

— Тут, по-моему, все очевидно. Коротко остриженный, бритый наголо человек выделяется и может тревогу вызывать. Ассоциации с людьми, ограниченными в свободе, военнослужащими в горячих точках, скинхедами, — считает казанский адвокат Николай Иванов, участвующий в другом процессе с присяжными. — Если нет медицинских показаний к стрижке наголо (педикулез и т. д.) — арестованный ходит как хочет, но, разумеется, с чистыми волосами и опрятный. Против воли стричь наголо — нарушение его прав.



Ирина Плотникова