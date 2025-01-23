В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на журналистку

Фото: Максим Платонов

Следком возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистку телеканала «78» во время репортажа о собаке, запертой в автомобиле в Санкт-Петербурге. Дело возбуждено по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом), сообщает пресс-служба городского главка СК.

По данным следствия, инцидент произошел 22 января на 27-й линии Васильевского острова. Съемочная группа телеканала «78» прибыла для подготовки репортажа о собаке, запертой в машине. Владелец собаки, забрав животное, в ответ на вопросы корреспондента ударил ее рукой по лицу.

— Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также местонахождения мужчины, — добавили в пресс-службе.

Ранее телеканал «78» сообщал, что корреспондент Анастасия Курочкина подверглась нападению со стороны хозяина собаки. По утверждению телеканала, мужчина вместо объяснений нанес Анастасии удар в нос, из-за чего у нее пошла кровь. Канал также опубликовал видео, на котором виден мужчина с собакой, предположительно нападающий на корреспондентку, а затем уходящий. Оператор пытался догнать нападавшего.

Рената Валеева