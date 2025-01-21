Прокуратура Казани проведет проверку по факту смерти годовалого ребенка в частной клинике
Ребенок скончался во время приема у остеопата
Прокуратура Ново-Савиновского района города Казани начала проверку по факту смерти годовалого ребенка в одной из частных медицинских клиник города. Об этом сообщается в релизе ведомства.
По информации телеграм-канала SHOT, все произошло вчера вечером в частном медицинском центре «Остеопат» на улице Амирхана. Отец привел сына на прием к детскому остеопату, во время которого состояние ребенка ухудшилось. Прибывшие медики скорой помощи не смогли его спасти. Причины смерти устанавливаются.
В рамках прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан. По результатам проверочных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.
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