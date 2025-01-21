Следком по Татарстану возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка у остеопата

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в медицинском центре, сообщили в пресс-службе Следкома по Татарстану.

Напомним, 20 января 2025 года в одном из медицинских центров Казани скончался ребенок 2023 года рождения. Следственными органами СК РФ по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Проводятся следственные действия и назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее прокуратура Ново-Савиновского района города Казани начала проверку по факту смерти пациента.