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Магазин «Светофор» в Нурлате закрыли на 90 дней из-за антисанитарии

18:46, 24.01.2025
Магазин «Светофор» в Нурлате закрыли на 90 дней из-за антисанитарии
Фото: Татьяна Демина

Магазин низких цен «Светофор» в Нурлате приостановил свою работу на 90 дней из-за грубых нарушений санитарных норм. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

В ходе внеплановой проверки магазина, расположенного по адресу улица Гиматдинова, 1б, сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения, среди которых:

  • некачественная уборка помещений;
  • дефекты внутренней отделки;
  • отсутствие защиты здания от проникновения грызунов;
  • неэффективная обработка от грызунов: обнаружены мертвые грызуны и их экскременты;
  • отсутствие горячей воды в фасовочном цехе.

Представители Роспотребнадзора отметили, что в магазине наблюдается явная антисанитария, что представляет угрозу для здоровья покупателей. В связи с выявленными нарушениями магазин был опечатан, а материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

В середине января суд приостановил деятельность кафе Kantin в Казани на 50 суток, после того как Управление Роспотребнадзора получило семь обращений о пищевом отравлении.

Рената Валеева

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