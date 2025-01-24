Магазин «Светофор» в Нурлате закрыли на 90 дней из-за антисанитарии

Фото: Татьяна Демина

Магазин низких цен «Светофор» в Нурлате приостановил свою работу на 90 дней из-за грубых нарушений санитарных норм. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

В ходе внеплановой проверки магазина, расположенного по адресу улица Гиматдинова, 1б, сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения, среди которых:

некачественная уборка помещений;

дефекты внутренней отделки;

отсутствие защиты здания от проникновения грызунов;

неэффективная обработка от грызунов: обнаружены мертвые грызуны и их экскременты;

отсутствие горячей воды в фасовочном цехе.

Представители Роспотребнадзора отметили, что в магазине наблюдается явная антисанитария, что представляет угрозу для здоровья покупателей. В связи с выявленными нарушениями магазин был опечатан, а материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

В середине января суд приостановил деятельность кафе Kantin в Казани на 50 суток, после того как Управление Роспотребнадзора получило семь обращений о пищевом отравлении.



Рената Валеева