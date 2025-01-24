Магазин «Светофор» в Нурлате закрыли на 90 дней из-за антисанитарии
Магазин низких цен «Светофор» в Нурлате приостановил свою работу на 90 дней из-за грубых нарушений санитарных норм. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
В ходе внеплановой проверки магазина, расположенного по адресу улица Гиматдинова, 1б, сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения, среди которых:
- некачественная уборка помещений;
- дефекты внутренней отделки;
- отсутствие защиты здания от проникновения грызунов;
- неэффективная обработка от грызунов: обнаружены мертвые грызуны и их экскременты;
- отсутствие горячей воды в фасовочном цехе.
Представители Роспотребнадзора отметили, что в магазине наблюдается явная антисанитария, что представляет угрозу для здоровья покупателей. В связи с выявленными нарушениями магазин был опечатан, а материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
В середине января суд приостановил деятельность кафе Kantin в Казани на 50 суток, после того как Управление Роспотребнадзора получило семь обращений о пищевом отравлении.
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