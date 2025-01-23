Пи Дидди подал иск на 50 миллионов долларов из-за обвинений в насилии

Фото: Татьяна Демина

Американский рэпер Пи Дидди (Шон Комбс) подал иск на 50 млн долларов против Кортни Берджесса и Nextstar Media Group, обвиняя их в распространении ложной информации о его причастности к скандалам, связанным с насилием.

Адвокаты рэпера утверждают, что заявления о скандалах с участием Пи Дидди были преувеличены и сфабрикованы, а также не прошли надлежащую проверку. По мнению представителей Комбса, действия ответчиков нанесли серьезный экономический и репутационный ущерб артисту.

Как сообщает издание People, адвокаты особо подчеркивают, что Берджесс активно распространял информацию о видеозаписях, на которых Пи Дидди якобы участвует в «сексуальном насилии над знаменитостями и несовершеннолетними». Юристы рэпера уверены, что таких роликов у Берджесса не существует, и он распространяет заведомо ложные сведения.

Между тем Пи Дидди не единственный, кто пытается извлечь выгоду из скандала. Бывший помощник Комбса, Филипп Пайнс, также потребовал от артиста компенсацию за организацию секс-вечеринок.

Рената Валеева