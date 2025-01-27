Использовал курсантов как таксистов, грузчиков и монтеров? За что в Казани судят главу пожарной учебки

Вину подсудимый полковник в отставке Мансур Кантемиров признал частично

Фото: Ирина Плотникова

К рассмотрению нового дела о «трудотерапии» по приказу начальства приступил сегодня Приволжский райсуд Казани. Бывшего руководителя татарстанского учебного центра противопожарной службы Мансура Кантемирова обвиняют в злоупотреблении полномочиями с привлечением курсантов центра к разгрузке перегноя на даче, установке стиральной машины своему сыну и перевозке по городу близкой знакомой начальника. Кроме того, ему вменяют растрату с незаконным получением арендной платы и премии путем подделки протокола комиссии центра, передает с заседания журналист «Реального времени».

Действия Кантемирова назвали дискредитацией МЧС

До заседания Приволжского суда обвиняемый успел пообщаться с рядом свидетелей и своим бывшим замом — потерпевшей по делу Альфией Садыковой. Именно она сейчас исполняет обязанности руководителя в федеральном учреждении дополнительного профобразования «Учебный центр Федеральной противопожарной службы по РТ».

На этом посту Мансур Кантемиров отработал 8 лет. А всего в системе МЧС — более 35. На пенсию уходил с должности начальника Центра управления кризисными ситуациями МЧС Татарстана в ранге полковника. Уже во время работы в учебке получил статус гражданского. Должность оставил после того, как попал под уголовное преследование и домашний арест в марте 2024-го.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Расследованием дела против него занимались сотрудники отдела СК по Приволжскому отделу Казани при поддержке оперативников экономической полиции. А защитником выступает бывший следователь ГСУ МВД Татарстана Фанис Галиуллин.

На прошлом заседании подсудимому продлили срок домашнего ареста. Сегодня помощник прокурора Приволжского района Ирек Вахитов изложил фабулу обвинения. Рассказал про получение премии обвиняемым в 60 тысяч рублей по итогам первого квартала 2023 года.

По версии силовиков, по указке Кантемирова в апреле менеджер по персоналу составила проект подложного протокола заседания зарплатной комиссии центра, куда включила шефа с указанием размера премии в 60 тысяч рублей. При этом председателем комиссии в фиктивном протоколе значилась Захарова, которая вообще в тот период не являлась сотрудницей учебного центра. Подпись за эту отсутствующую даму поставил сам Кантемиров, и он же распорядился собрать подписи остальных членов комиссии, после чего протокол ушел на согласование в МЧС, тогда как в действительности указанная комиссия в тот период даже не собиралась, изложил гособвинитель. Данный эпизод в СК квалифицировали по двум статьям — растрата с использованием служебного положения и служебный подлог.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Третий эпизод дела, злоупотребление полномочиями, касается направления слушателей — курсантов центра в учебное время на хозработы, никак не связанные с учебным процессом или практикой.

Так, гособвинитель сообщил — слушатель Санатуллов в марте-июне 2023-го «выполнял устные поручения Кантемирова, выразившиеся в перевозке его сожительницы по Казани» на личной иномарке Skoda Oktavia, в тот же период те же услуги оказывал на своей Toyota Camry, а курсант Кодиров выезжал на отгрузку перегноя на дачу обвиняемого в одном из СНТ Приволжского района Казани.

Еще двое студентов пожарной учебки, Файзрахманов и Хисматуллин, с марта по июнь выезжали в Лаишевский район, в поселение Егорьевское, «для выполнения хозяйственных и иных работ — проведения труб и подключения стиральной машины в доме сына Кантемирова».

Еще одной растратой со стороны уволенного начальника силовики считают получение средств от фирмы «Версаль», которая в 2022 году организовала работу столовой на площадях учебки по улице Технической на условиях аренды. Когда годичный договор с арендатором подходил к концу и решался вопрос о новом, Кантемиров, как полагает сторона обвинения, потребовал от администратора «Версаля» передачи наличных в счет аренды и коммунальных платежей, но полученные 172 тысячи 666 рублей на счет центра так и не поступили.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Действия подсудимого повлекли причинение ущерба правам, законным интересам граждан, общества и государства, а также подрыв авторитета МЧС России и дискредитацию этого органа власти, с формированием негативного общественного мнения о вседозволенности и безнаказанности лиц, обладающих властными полномочиями, подытожил версию обвинения представитель прокуратуры.

В чем признался «добрый и отзывчивый» начальник

Во время выступления прокурора подсудимый не раз поворачивался к сидевшей на втором ряду Садыковой и давал какие-то пояснения бывшему заму. Получив слово от председательствующего судьи, Мансур Кантемиров заявил — обвинение ему понятно, вину не признает. Далее внес важные уточнения:

— По поводу присвоения премии — нет, по поводу присвоения 172 тысяч 666 рублей — тоже нет, я деньги отдал главбуху. То, что ребята помогали, — да.

В свою очередь адвокат Фанис Галиуллин отметил — защита еще в финале предварительного следствия отмечала, что эпизод служебного подлога вменен излишне.

Когда место за свидетельской трибуной заняла Альфия Садыкова, выяснилось — лично свидетелем ни одного из вменяемых преступлений она не была. Работала замначальника центра по учебной части, выплатой премий и работой с арендатором не занималась.

Призналась: последний год был тяжелым, но все проблемные вопросы центра удавалось решать. «Мы работали с ним прекрасно все эти 7 лет, — заявила Садыкова, тут же дополняя: — Бывало, и конфликтовали, могли по 2—3 дня не разговаривать. Но работать надо было, и делали вид, что все нормально».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На предложение охарактеризовать бывшего шефа назвала его «достаточно добрым, отзывчивым человеком и специалистом своего дела». Резким диссонансом этим словам прозвучали показания той же Садыковой из протокола, подписанного следователем:

«Характеризовать Кантемирова могу исключительно с отрицательной стороны. Он мог оскорблять подчиненных, часто говорил, что он начальник и все решает. Не терпел чужого мнения. Работать с ним был тяжело... Насчет использования студентов в личных целях мне неизвестно, выплат премий я никогда не касалась. Когда заходил разговор про столовую, он говорил: «Столовая тебя не должна волновать, это не твое дело». Как потом мне стало известно, им были получены средства от «Версаля» за аренду и коммунальные платежи, эти средства на счет учреждения не поступили…»

Эти показания представитель потерпевшего центра сегодня в суде подтвердила, как и общий ущерб учреждению — 233,6 тысячи рублей.

Свидетель припомнил «царя», гражданская жена — заслуги

Сегодня суд допросил по делу четырех свидетелей — преподавателя центра, бывшего главбуха, фиктивного главу зарплатной комиссии и гражданскую супругу обвиняемого.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Последняя поначалу заявила, что ничего не знает о помощи слушателей-студентов центра, но позже сообщила — звонила Кантемирову и высказывала просьбу, чтобы ее забрали, к примеру, из стоматологической поликлиники домой. «Он говорил: «Я дам тебе номер телефона, тебе позвонят, заберут». Наверное, было два таких случая», — пояснила свидетель Назипова. На уточняющие вопросы ответила — номера и марки машин не запомнила, водителей тоже. С ее слов, об их принадлежности к МЧС она ничего не знала.

При этом безработная гражданская жена дала своему мужу отличную характеристику и напомнила — в свое время он лично тушил пожары и принимал участие в ликвидации последствий катастроф «Боинга» и «Булгарии». После выхода на пенсию его не забыли — позвали поднимать учебный центр.

Бывший главбух учебки Руфия Гострова сообщила любопытную деталь: договор с арендатором столовой истек в 2023-м и новый заключили лишь после ее настоятельных просьб и предоставления начальнику образца прежнего договора. При этом она свидетельствовала — на счет учреждения недополученные платежи по аренде и коммуналке не поступили, однако заявила — Кантемиров передал ей наличными 40 тысяч рублей для покрытия хозяйственных нужд. Еще одна приглашенная на допрос свидетельница — Ирина Захарова рассказала: могла устроиться главбухом в учебный центр раньше, прошла собеседование, оставила документы в отделе кадров, но потом передумала и все забрала. Никаких документов комиссии не видела и подписывать не могла.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Бывший преподаватель центра характеризовал обвиняемого как работящего начальника и сказал: «Ничего плохого сказать не могу». Однако не стал открещиваться от кардинально иных показаний из дела, что уволился в 2023-м, устав терпеть издевательства начальника: «На совещаниях он говорил: «Я тут царь, как скажу, так и будет. От студентов я регулярно слышал — они не могли присутствовать на занятиях, потому что выполняли личные поручения Кантемирова... Лично видел, как студенты собирали инструмент и садились в машину, чтобы поехать к нему на дачу что-то ремонтировать»...

На уточняющий вопрос адвоката: в чем же заключалось издевательство, преподаватель ответить не смог. Зато подтвердил, что, когда у него болела жена, Кантемиров выписал ему премию. Также свидетель заметил — до снятия погон с сотрудников учебного центра он получал зарплату больше 40 тысяч рублей, а после только 25 тысяч. Вопрос подсудимого — кто в этом виноват, председательствующий судья Ильнур Гарифуллин снял.

Ожидается, что допросы продолжатся в начале февраля. Ранее Приволжский райсуд Казани уже рассматривал дело о трудотерапии для здоровых солдат-срочников, в которой признался бывший главврач МВД Татарстана.

Ирина Плотникова