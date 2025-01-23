В Казани в автомобиле нашли тело молодого мужчины с пакетом на голове

Фото: Динар Фатыхов

В Казани, на улице Парковой, у дома №21, в личном автомобиле был найден труп 22-летнего молодого человека. На момент обнаружения на его голове находился пакет, внутри которого находился шланг, подключенный к баллонам с гелием.

Погибший родился в 2002 году. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Это происшествие стало известным на фоне других трагических случаев в Татарстане, включая недавнее обнаружение тела лыжника, пропавшего неделю назад на реке Казанке. Предположительно, лыжник не заметил опасный участок, скрытый под свежим снегом, и провалился под лед.