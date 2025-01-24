Благодарность главы Татарстана получил следователь, что вел дело гражданки РФ и США Курмашевой

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханова объявил благодарность следователю Айдару Нуруллину из первого отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

За плечами Нуруллина — 10 лет службы в СК и немало резонансных дел, включая материалы по лидеру ОПС «Кинопленка» Эльфату Сунгатуллину и казанскому политологу и публицисту в статусе иноагента Руслану Айсину*.

В минувшем году он довел до суда дело Алсу Курмашевой, редактора двух изданий-иноагентов — портала «Idel Реалии»** и татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свободы»**.

В 2023-м Курмашеву приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей за неуведомление о наличии гражданства США, а в 2024-м она предстала перед Верховным судом республики за распространение фейков о российской армии — п. «г», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Дело рассматривалось в закрытом режиме, и 19 июля Курмашева получила 6,5 года колонии общего режима. Однако уже 1 августа она была помилована президентом Владимиром Путиным и получила свободу.

«Данная гражданка была обменяна на наших героев», — напомнил сегодня глава Следкома по РТ Валерий Липский на итоговой коллегии. Напомним, масштабный дипломатический обмен заключенными между Россией, США и Германией проходил на территории Турции, в аэропорту Анкары.

*Признан иноагентом на территории РФ



** Признана Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ