15 человек арестованы по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Турции

Фото: Ирина Плотникова

В Турции продолжается расследование трагического пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Болу, унесшего жизни 78 человек. По данным газеты Sabah, в рамках расследования арестованы 15 человек, включая высокопоставленных должностных лиц.

Среди арестованных — Седат Гюленер, заместитель мэра муниципалитета Болу, и Кенан Джошкун, заместитель директора пожарного департамента. Их причастность к инциденту устанавливается следствием. Ранее был арестован и владелец отеля Grand Kartal, где произошел пожар, отмечает РИА «Новости».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заявил, что судебная система страны прилагает все усилия для тщательного расследования всех обстоятельств трагедии. Он призвал к совести тех, кто, по его мнению, пытается использовать трагедию для политических спекуляций.

— Судебная система приложит все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений, — подчеркнул президент. Он также заверил, что все виновные в случившемся понесут заслуженное наказание.

Напомним, пожар в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая вспыхнул в ночь на вторник. Огонь быстро охватил здание, унеся жизни 78 человек.

Рената Валеева