В Татарстане возбуждено уголовное дело после травмирования девочки на цирковом фестивале

Фото: Ринат Назметдинов

Следком по Татарстану возбудил уголовное дело по факту травмирования 11-летней девочки во время выступления на цирковом фестивале в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне, когда девочка, выступая на цирковой арене, упала с двухметровой высоты и получила перелом руки. Ребенок был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Рената Валеева