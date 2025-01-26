В Татарстане возбуждено уголовное дело после травмирования девочки на цирковом фестивале
Следком по Татарстану возбудил уголовное дело по факту травмирования 11-летней девочки во время выступления на цирковом фестивале в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел накануне, когда девочка, выступая на цирковой арене, упала с двухметровой высоты и получила перелом руки. Ребенок был госпитализирован.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.