В Казани допрошена остеопат после смерти годовалого ребенка в ее медцентре

Фото: Михаил Захаров

Остеопат Ляйля Байрамова, в кабинете которой скончался годовалый ребенок, была допрошена. В ее частном медицинском центре в Казани прошли обыски и выемка документов, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах Татарстана.

Напомним, 20 января в одном из медицинских центров Казани умер ребенок 2023 года рождения. По данному факту следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

— Байрамова сегодня допрошена, в медцентре прошли обыски, выемка документов, — сообщил собеседник агентства. Он также отметил, что женщина пока отпущена.

По информации правоохранительных органов, у скончавшегося ребенка, по предварительным данным, было генетическое заболевание.

Назначены необходимые экспертизы для установления точной причины смерти пациента.

Ранее о проведении проверок по факту смерти ребенка сообщали также Управление Росздравнадзора по Татарстану и прокуратура. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Рената Валеева