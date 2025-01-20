Суд в Москве арестовал мужчину, убившего женщину и спрятавшего ее тело в «Запорожце»

Фото: Динар Фатыхов

Суд в Москве заключил под стражу Альберта Абдуллина, обвиняемого в убийстве женщины, тело которой было обнаружено в автомобиле на Кутузовском проспекте.

— По ходатайству следователей столичного [главка] СК обвиняемому в убийстве женщины на западе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы уточнили, что Альберт Абдуллин арестован на два месяца.

Согласно версии следствия, Абдуллин в ходе ссоры нанес женщине множественные колото-резаные ранения ножом, что привело к ее смерти. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело убитой в салон автомобиля ЗАЗ-968, который, как выяснилось позже, принадлежит актеру Гоше Куценко.

Рената Валеева