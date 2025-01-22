Эрдоган не сдержал слез на церемонии прощания с жертвами пожара в турецком отеле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать слез на церемонии прощания с жертвами трагического пожара, произошедшего в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая. Фотографии, запечатлевшие эмоциональный момент, публикует РИА «Новости».

На снимках видно, как турецкий лидер плачет во время церемонии. Эрдоган лично присутствовал на похоронах восьми членов одной семьи, погибших в результате пожара.

Напомним, что пожар в отеле на горнолыжном курорте Карталкая произошел в ночь на вторник. На момент трагедии в здании находилось 238 постояльцев. По последним данным МВД Турции, число жертв пожара достигло 76 человек.

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и семьям, пострадавшим в результате пожара.

Рената Валеева