В Татарстане директора фирмы обвинили в уклонении от налогов на 183 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Прокуратура Татарстана передала в суд уголовное дело в отношении 43-летнего директора фирмы «Все для дорожного строительства». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

По материалам следствия, с июля 2021 года по март 2022 года обвиняемый вносил в налоговые декларации недостоверные сведения о сделках с 10 компаниями, в результате чего уклонился от уплаты НДС на сумму более 183 млн рублей.

Кроме того, директор изготовил поддельные распоряжения о перечислении денежных средств, с помощью которых вывел с расчетных счетов организации свыше 18 млн рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Прокуратура Татарстана направила в суд гражданский иск о возмещении ущерба.

В ходе расследования были арестованы автомобиль обвиняемого, имущество аффилированных лиц на сумму более $18 тыс. и 14 млн рублей, а также активы компании на сумму более 187 млн рублей.

Уголовное дело будет рассматриваться Высокогорским районным судом.

Рената Валеева