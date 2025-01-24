В Пестречинском районе Татарстана грузовик налетел на легковушку: водитель погиб
Сегодня в Пестречинском районе произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и двое получили травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Татарстану.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигаясь по трассе, попытался избежать столкновения с остановившимся впереди автомобилем и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Kia.
В результате столкновения водитель автомобиля Kia от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое пассажиров, находившихся в легковом автомобиле, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести.
В настоящее время на месте ДТП работают автоинспекторы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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