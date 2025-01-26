Правительство выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию разлива нефти в Черном море

Фото: Маргарита Головатенко

Правительство России выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, произошедшего в результате крушения двух танкеров 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Средства будут направлены в бюджет Краснодарского края для проведения комплекса мер по устранению ущерба, нанесенного окружающей среде. В частности, финансирование пойдет на утилизацию и обезвреживание загрязненного мазутом песка, а также на восстановление пляжных территорий. Решение о выделении средств было принято на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров, состоявшемся 23 января, и произведено из резервного фонда правительства.

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива из-за сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Экипажи обоих судов были эвакуированы, однако один из матросов «Волгонефти-212» погиб.

Наибольший ущерб от разлива нефтепродуктов понесло побережье Краснодарского края, где введен режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берега Крыма, в результате чего в Севастополе 24 января также был введен режим ЧС федерального характера.



Рената Валеева